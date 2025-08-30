Instituto do Câncer do Ceará recebe equipamento pioneiro em radioterapia

Foto: Samuel Setubal Investimento para o novo equipamento é de R$ 9.945.568,00, que deve atender mais de 3 milhões de pessoas na Capital e Interior

A chegada de um novo acelerador linear no Instituto do Câncer do Ceará (ICC), em Fortaleza, permitirá uma ampliação no tratamento oncológico em todo o Estado. O novo equipamento foi obtido através de uma parceria do ICC com o Ministério da Saúde (MS). O investimento para o equipamento foi de R$ 9.945.568,00.

LEIA TAMBÉM | Plano de segurança deve ser implantado em escolas após conflitos entre facções no Vicente Pinzón e Papicu



Pela primeira vez, o Estado contará com tratamentos radioterápicos de irradiação de corpo total (TBI). Com a chegada da nova tecnologia, mais de 3,27 milhões de pessoas em Fortaleza e no Interior terão acesso ampliado a tratamentos de radioterapia de alta complexidade.

O equipamento oferece terapias mais precisas, seguras e menos agressivas, beneficiando especialmente pacientes com leucemia.

O equipamento é usado na radioterapia, para destruir células cancerígenas, gerando feixes de raios X ou elétrons de alta energia direcionados com maior precisão ao tumor.

Além de reduzir os efeitos colaterais aos tecidos saudáveis do corpo, ele também gera tratamentos mais curtos e eficientes.

O ICC é reconhecido pelo MS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon). A rede também participa do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Procon) e assegura que pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), tenham acesso gratuito a tratamentos oncológicos.

Equipamento permitirá ampliação no tratamento oncológico

Com o acelerador, o ICC aumentará sua capacidade de serviço em 18%. Antes, eram realizados 3.700 atendimentos anuais, e agora com a nova tecnologia serão feitos 4.344 procedimentos anualmente.

A estimativa é que, nos primeiros 14 meses, sejam feitos 677 novos tratamentos. Além disso, o acelerador linear permitirá realizar os protocolos alinhados aos principais centros oncológicos do mundo, como City of Hope, St. Jude, MD Anderson e Memorial Sloan Kettering.

“É super importante para o tratamento de câncer. Então há a expansão de serviço e de vagas [para tratamento] pro Estado todo”, disse a titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Tânia Mara.

Ministério da Saúde e Rede ICC Saúde anunciam novo equipamento no tratamento oncológico Crédito: Samuel Setubal Na foto, Regina Brizolara, diretora do programa da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), do Ministério da Saúde (MS) Crédito: Samuel Setubal Na foto, o médico rádio-oncologista Liêvin Rebouças Crédito: Samuel Setubal

Regina Brizolara, diretora do programa da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), do MS, ressalta que com o novo equipamento, haverá uma ampliação no tratamento de radioterapia em todo o Estado, em especial na região da Capital.

“O governo federal tem como uma das áreas prioritárias no programa Agora Tem Especialista, ampliação no acesso ao tratamento oncológico, redução do tempo de espera, tanto no diagnóstico como no tratamento", explica Regina.

"Então, esses recursos de quase R$ 10 milhões vão colaborar com que o Estado do Ceará possa ampliar essa oferta para os cearenses e melhorar o acesso ao tratamento oncológico como um todo aqui nessa região", finaliza.

O médico radio-oncologista, Liêvin Rebouças, esclarece que uma das finalidades do equipamento, além da ampliação no atendimento, é atender pacientes que precisam de transplante de medula.

“Com essas técnicas modernas, você consegue ser mais assertivo no alvo de tratamento e minimiza os efeitos da radiação, uma vez que você diminui a dose de radiação nos órgãos e nas estruturas próximas ao volume", detalha.

Ele também acrescenta que a tecnologia é uma evolução na radioterapia: “Algumas décadas atrás, você tinha muita dificuldade de conseguir fazer a dose necessária de radiação e conseguir poupar as estruturas próximas”.

“Há algum tempo você tem essa possibilidade. Há alguns refinamentos dos aparelhos, com técnicas de áreas de imagem para você minimizar a toxicidade do tratamento”, finaliza.

