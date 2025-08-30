Operação Saturação Total: mais 752 policiais vão às ruas do Ceará

Foto: FCO FONTENELE ￼REGISTRO da concentração de policiais na Praça da Paz Dom Hélder Câmara, na Praia do Futuro

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) mandou às ruas mais 752 policiais militares, civis e penais além do efetivo ordinário em mais uma edição da operação Saturação Total. Às 18 horas de ontem, 29, os agentes de segurança se concentraram na Praça da Paz Dom Hélder Câmara, no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza.

Além do reforço policial, mais 195 viaturas e 110 motocicletas serão empregadas na operação. O reforço policial se dará nos próximos dias em todo o Estado, mas, em Fortaleza, a região que engloba Vicente Pinzón e Papicu terá prioridade após dias de confrontos entre facções criminosas. Como O POVO tem mostrado, em cinco dias, a comunidade dos Índios registrou cinco homicídios, incluindo dois duplos assassinatos. Já o Vicente Pinzón, desde o final de junho, tem registrado tiroteios quase que diariamente em um embate entre Comando Vermelho e Guardiões do Estado (GDE).

Levantamento do O POVO aponta que, pelo menos, 16 homicídios foram registrados no bairro entre 29 de junho e 23 de agosto. Presente para acompanhar a saída da operação, o titular da SSPDS Roberto Sá destacou que esses dois bairros já têm tido uma maior atenção por parte das Forças de Segurança do Estado.

Conforme o secretário, 109 prisões foram registradas no Vicente Pinzón de julho até o presente, além de 54 armas de fogo apreendidas. Já no Papicu, Roberto Sá afirmou que foram 53 prisões no mesmo período. Ele também disse que lideranças das facções que agem na região já foram identificadas, incluindo aquelas que estão ordenando os crimes à distância.

Em todo o Estado, Sá relembrou que, neste ano, 1.131 pessoas foram presas suspeitas de integrar organização criminosa, enquanto 1.668 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em homicídios. Ambas as estatísticas registraram aumento na comparação com o mesmo período do ano passado. No caso das prisões por organização criminosa, o acréscimo foi de 52,22%, ao passo que as prisões por homicídio subiram 32,06%.

O governador Elmano de Freitas (PT) também se fez presente à concentração da operação, ocasião em que também frisou que continuará reforçando as Forças de Segurança visando o enfrentamento à criminalidade. O governador adiantou que, na próxima semana, haverá reunião do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi), em que, ao lado de entes dos três poderes, serão traçadas novas medidas de combate ao crime organizado. Elmano ainda voltou a destacar a necessidade de mudanças legislativas para punir de forma mais severa autores de crime. "(É preciso que em um) Futuro, a gente (possa) mudar as leis do Brasil para que essa pessoa que estamos prendendo não seja solta como, às vezes, acontece porque tem frouxidão nas leis".



