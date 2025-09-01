Núcleos de Mediação Comunitária facilitam o acesso da população à Justiça

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Qualquer pessoa física ou juridica pode procurar atendimento nas 13 unidades espalhadas pelo Estado

Com o objetivo de oferecer soluções pacíficas aos problemas cotidianos, o Programa Núcleos de Mediação Comunitária (Pronumec) tem ajudado milhares de cearenses a resolver impasses sem precisar recorrer ao Judiciário.

O programa está presente em diversas cidades e conta com 180 mediadores voluntários que auxiliam na resolução dos mais diversos casos, promovendo o diálogo e a cultura de paz.

Criados em 2007, os Núcleos de Mediação Comunitária surgiram como uma alternativa eficaz para desburocratizar o acesso à justiça.

Gerido pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o programa atua na resolução de conflitos familiares, de vizinhança, cobranças, dívidas, moradia, consumo, trabalhistas, entre outros.

O principal objetivo dos Núcleos é oferecer uma solução rápida e pacífica aos problemas da população, sem que seja necessário recorrer ao sistema judicial.

Atualmente, o Pronumec dispõe de 12 Núcleos de Mediação, distribuídos em Fortaleza, Caucaia, Pacatuba, Maracanaú, Sobral e Forquilha, além de um Núcleo Itinerante, que funciona em um ônibus adaptado para percorrer localidades sem unidades fixas.

“Nós atuamos em comunidades muitas vezes distantes da atuação do Poder Judiciário. A mediação se insere justamente nesse contexto, buscando agilizar a solução de conflitos, desburocratizar o atendimento, garantir sigilo e promover uma abordagem informal”, explica o coordenador do Pronumec, o promotor de Justiça Saulo Moreira.

Núcleo Central localizado no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O atendimento

Qualquer pessoa física ou jurídica pode procurar atendimento nos Núcleos. O processo funciona da seguinte forma:

Avaliação inicial: após o interessado procurar a unidade, é feita uma triagem para verificar se o caso pode ser resolvido diretamente ou se precisa de encaminhamento para outra instância. Pré-mediação com a primeira parte: caso seja possível o atendimento no Núcleo, é realizada uma pré-mediação em que todos os trâmites são explicados. Em seguida, é emitida uma carta-convite para que a outra parte também participe. Pré-mediação com a segunda parte: a outra parte recebe as mesmas orientações e, caso aceite, dá-se início ao processo. Mediação: com ambas as partes presentes, o mediador conduz a sessão para que se chegue a uma solução. Caso não haja acordo imediato, pode ser marcada nova reunião.

Atendimento realizado no 15/08/2025 Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Segundo Saulo, é comum que, quando uma das partes toma conhecimento de que a outra procurou o serviço, ela mesma procure a outra parte para buscar uma solução do conflito, antes mesmo da intervenção formal do programa.

Capacitação dos mediadores

Os mediadores voluntários são moradores das próprias comunidades, como estudantes, professores, aposentados, mecânicos e donas de casa. Não é exigida qualificação prévia; basta ser maior de 18 anos e ter interesse em colaborar.

A formação é oferecida pelo MPCE, por meio de um curso gratuito dividido em duas etapas: 40 horas de aulas teóricas sobre técnicas de mediação e 60 horas de prática dentro dos Núcleos. Nessa fase, os participantes observam sessões e realizam mediações acompanhados por mediadores experientes.

Os cursos costumam ser ofertados a cada três meses, de acordo com a necessidade de cada Núcleo.

Equipe de mediadores do Núcleo Central Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A voz do mediador

A advogada Cláudia Dummar, de 43 anos, atua como mediadora voluntária há dois meses. Apesar do pouco tempo de experiência, ela relata que o contato com a mediação transformou sua forma de ver os conflitos e a prática do direito.

“Eu me encantei pelo fato de a mediação devolver às pessoas a autonomia de resolver seus próprios problemas. O mediador não decide, não dá um veredito, mas cria um ambiente seguro para que as partes possam dialogar e chegar a uma solução de forma madura e consciente”, explica.

Cláudia soube do programa através de uma amiga que atua como mediadora no Núcleo da Parangaba Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Cláudia afirma que a formação em Direito contribuiu em alguns aspectos, mas que o curso oferecido pelo MPCE trouxe uma perspectiva totalmente nova:

“Na faculdade, muitas vezes confundimos mediação com conciliação. Só agora compreendi, na prática, que a mediação é diferente: não é sobre sugerir soluções, mas sobre escutar ativamente e conduzir o diálogo para que as próprias partes encontrem o acordo”.

Impactos e resultados

Em 18 anos de atuação, o programa se consolidou como um instrumento de pacificação social ajudando a diminuir a sobrecarga do sistema judiciário. De acordo com o MPCE, em 2024 foram realizados 2.999 atendimentos, dos quais 2.544 resultaram em acordos, representando 85% de êxito.

“Isso demonstra que as pessoas querem fazer acordo, e que muitas vezes não fazem pela demora, pela burocratização... Elas estão dispostas, basta que sejam dados os meios necessários para isso”, pontua o Saulo.

Confira mais fotos

Mediadora do Núcleo Central Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Mediadoras do Núcleo Central Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Mediadoras do Núcleo Central Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Mediadoras do Núcleo Central Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Mediadoras do Núcleo Central Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Equipe do Núcleo Central Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Serviço

Atualmente, existem 12 Núcleos de Mediação Comunitária espalhados pelo Ceará. Eles atendem de segunda a sexta-feira de 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas.

Unidades de Fortaleza

Núcleo de Mediação do Antônio Bezerra

Endereço: Rua Tomaz Rodrigues, 214, Antônio Bezerra

Telefones: (85) 3235-5427 / (85) 99949-4845

E-mail: nmcantoniobezerra@gmail.com

Núcleo de Mediação do Bom Jardim

Endereço: Av. Oscar Araripe, 1030, Bom Jardim

Telefones: (85) 3245-8583 / (85) 98902-6841

E-mail: nmcbomjardim@gmail.com

Núcleo de Mediação Parque Dois Irmãos

Endereço: Rua H, n° 1621, Parque Dois Irmãos

Telefones: (85) 32186958 / (85) 98685-7399

E-mail: nmcparque2irmaos@gmail.com

Núcleo de Mediação da Parangaba

Endereço: Rua Júlio Braga, 161, Parangaba.

Telefones: (85) 3452-4572 / (85) 98563-3820

E-mail: nmcparangaba@gmail.com

Núcleo de Mediação do Pirambu

Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 2709, Pirambu

Telefones: (85) 3433-1751 / (85) 98726-1510

E-mail: nmcpirambu@gmail.com

Núcleo de Mediação Comunitária Central

Endereço: Rua Assunção, 1200, José Bonifácio

Telefone: (85) 98563-3569

E-mail: nmccentral@gmail.com

Unidades da Região Metropolitana e Interior:

Núcleo de Mediação da Caucaia - Fatene

Endereço: Rua Coronel Correia, 1119, Centro

Telefones: (85) 3368-9643 / (85) 98902-6842

E-mail: nmccaucaia10@gmail.com

Núcleo de Mediação da Caucaia - Jurema

Endereço: Av. Dom Almeida Lustosa, 4395, Jurema

Telefones: (85) 3259-1364 / (85) 99614-3005

E-mail: nmcjurema@gmail.com

Núcleo de Mediação de Maracanaú

Endereço: Rua Luiz Gonzaga Honório de Abreu s/n, Antônio Justa

Telefone: (85) 3371-8593 / (85)98406-3914

E-mail: nmcmaracanau@gmail.com

Núcleo de Mediação da Pacatuba

Endereço: Rua 74, 880, Jereissati 2

Telefone: (85) 98685-6446

E-mail: nmcpacatubace@gmail.com

Núcleo de Mediação de Sobral

Rua Desembargador Moreira da Rocha, 1030, Centro

Telefones: (88) 3614-4001 / (85) 98563-3425

E-mail: nmcsobral@gmail.com

Núcleo de Mediação de Forquilha

Endereço: Rua 5 de Fevereiro, s/n, Edmundo Rodrigues

Telefone: (88) 99295-5514

E-mail: nmcforquilha@gmail.com

