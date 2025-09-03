Trecho da rua Tertuliano Potiguara, na Aldeota, passará a ter sentido único

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼PLACA informa mudança de sentido na Tertuliano Potiguara

Há 25 anos, a rotina matinal da motorista de transporte escolar Ana Alves Bezerra, de 75 anos, inclui tráfegos e paradas na rua General Tertuliano Potiguara, na Aldeota, em Fortaleza. Na segunda-feira passada, 1º, a autônoma comemorou a instalação de placas informando mudança de tráfego na via, que passará a ter sentido único.

Na placa, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que o sentido de quem trafega na direção da rua Monsenhor Catão para rua Coronel Jucá será proibido em breve.

Em nota ao O POVO, a AMC informou que executou estudos para avaliar a viabilidade de alterações na circulação da rua General Tertuliano Potiguara, no trecho entre as ruas Monsenhor Catão e Coronel Jucá.

A proposta prevê que o trecho, atualmente operando em sentido duplo, passe a funcionar no sentido Centro/Aldeota. O objetivo é organizar o fluxo viário, reduzindo conflitos veiculares e otimizando a circulação. A alteração será implantada de acordo com o cronograma de execução do órgão.

Apesar disso, a medida já foi celebrada pela motorista de transporte escolar, que relata intenso congestionamento no trecho, localizado em uma área escolar, especialmente em horários de entrada e saída dos alunos.

AMC instala placa na rua General Tertuliano Potiguara, entre a Monsenhor Catão e Coronel Jucá: fluxo intenso por causa de escola Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.09.2025: Rua Gal.Tertuliano Potiguara, entre a Monsenhor Catão e Coronel Jucá, passará a ser somente sentido único. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Segundo ela, a mudança deve beneficiar bastante profissionais que trabalham com transporte escolar, que atuam justamente nos horários de maior fluxo de veículos no local.

“Agora também tem um detalhe que, se esse lado ali no final dessa rua (rua Fonseco Lobo), não ficar só um sentido para lá também, vai ficar complicado, vai piorar. Aquela rua ali da vila teria que ficar também só sentido único, porque ali também são dois sentidos”, avalia.

A motorista relata ainda outros desafios para trafegar na área. “Nossos carros são grandes, nós temos uma área que é totalmente reservada, tem a esquina ali para o transporte escolar, mas nem os pais, nem os alunos do colégio respeitam essa área para o transportador escolar (...) A maioria, se chegar um pouco depois, fica no meio da rua, não tem onde colocar, não tem como pegar a criança e nós não podemos passar duas, três ruas para estacionar um carro, para levar uma criança pequena para lá. Não é aconselhável”, afirma.

Moradores e trabalhadores da região acreditam que mudança deve reduzir infrações de trânsito

Assim como a motorista, o funcionário público Cláudio Sales, de 60 anos, entende que é necessário um aumento da fiscalização no trânsito da região.

Morador da região há 34 anos, Sales detalha que o trecho enfrenta um problema de superlotação em áreas aptas para estacionamento. Ele conta que já precisou acionar a AMC diversas vezes por conta de veículos estacionados em locais proibidos, incluindo a faixa de pedestres, que dá acesso a uma rampa.

“Hoje as cidades estão meio complicadas para estacionar, isso a gente reconhece, mas não quer dizer que você possa e vá passar por cima das leis. Quer dizer, você tem hoje praticamente uma zona azul e pronto; e estacionamentos privados. É difícil. Mas assim, as pessoas passam 24 horas em cima das leis, não respeitam nada, é uma falta de educação”, reclama.

Vendedor, Adriano Matias trabalha na esquina das ruas General Tertuliano Potiguara com Monsenhor Catão há dois anos. Durante esse tempo, o profissional percebeu que o fluxo de veículos no local é intenso, principalmente nos horários de entrada e saída das aulas.

Ele relata que já presenciou acidentes na área, por isso, acredita que a mudança de sentido na via deva beneficiar motoristas e pedestres que trafegam na região.

“Na verdade, eu acho que já vai ser uma boa essa mudança que vai acontecer aí, porque os carros vêm do mesmo sentido e entram aqui dois carros seguidos, aí vem de lá e vem de cá; aí não tem sinal, não tem nada, então para muito trânsito, entendeu? Vai fluir melhor, que eu sei”, comenta.

Adriano Matias acredita que mudança no trânsito trará benefício Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.09.2025: Ana Alves Bezerra, 75 motorista de transporte publico. Rua Gal.Tertuliano Potiguara, entre a Monsenhor Catão e Coronel Jucá, passará a ser somente sentido único. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.09.2025: Claúdio Sales, 60 funcionário público. Rua Gal.Tertuliano Potiguara, entre a Monsenhor Catão e Coronel Jucá, passará a ser somente sentido único. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Um funcionário da escola, que preferiu não se identificar, também destaca que trabalha na região há cerca de dois anos e acredita que a mudança de sentido na via deve melhorar as rotas que passam pela região.

“Geralmente o fluxo aqui é muito alto, a partir de 11 horas, 11h30min. Essa rota vai melhorar muito; até por conta que eles (motoristas) param muito carro lá na outra faixa da direita. Aí o trânsito lá na faixa também fica muito embaçado. Com essa só uma rota vai ficar bem melhor”, pondera.

