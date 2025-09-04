Atletas recebem passagens para representar o Ceará na etapa nacional dos Jogos Escolares

Foto: Samuel Setubal ￼ELMANO de Freitas entrega kit a estudante que participará dos jogos

Cerca de 650 estudantes cearenses que representarão o Ceará nas três etapas nacionais dos Jogos Escolares receberam as passagens aéreas e os kits com uniformes para as competições. A entrega ocorreu nesta quarta-feira, 3, na Arena Castelão, em Fortaleza.

LEIA TAMBÉM | Fotógrafo do O POVO recebe homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza

As delegações cearenses representarão 178 escolas, de 42 municípios. As três etapas nacionais serão realizadas nos meses de setembro, outubro e novembro.

A ação foi promovida por meio da Secretaria do Esporte (Sesporte) em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Social e da Cidadania (Idesc). O evento contou com a presença do governador Elmano de Freitas e do secretário do Esporte, Rogério Pinheiro.

Os atletas de 15 a 17 anos competirão nos Jogos da Juventude, em Brasília (DF) e os Jogos Escolares Brasileiros, em Uberlândia (MG), são destinados a competidores de 12 a 14 anos; e as Paralimpíadas Escolares, ocorrerão em São Paulo (SP).

O apoio é destinado a alunos de escolas públicas e privadas, visando garantir que aqueles que não teriam condições de ir a eventos como estes possam participar.

Jogos escolares visam combater evasão escolar

Segundo o governador Elmano, o estado está investindo mais de R$ 7 milhões para cobrir passagens, uniformes e acompanhamento para esses jovens, que representarão o Ceará em competições de esporte convencional e paralímpico.

Já Rogério Pinheiro explica que grande maioria dos jovens é do interior do Estado, de escolas estaduais e municipais, o que ”fortalece a oportunidade para todos", combatendo a mística de que só alunos de escolas privadas teriam acesso a tais experiências.

“O apoio é igual para todos os representantes do Ceará, tanto por escolas privadas quanto para os jogos escolares, eles vão receber passagens aéreas e uniforme que representa a delegação cearense e a partir de chegar nas respectivas cidades. Os organizadores entram com todas as demais despesas”, explica Rogério.

Para o secretário, os Jogos Escolares do Ceará têm como um de seus principais objetivos combater a evasão escolar.

O enfrentamento, segundo ele, é realizado por meio do fortalecimento do vínculo do aluno com a sua escola, usando o esporte como uma ferramenta.

No mesmo sentido, o governador enfatizou a importância dessa iniciativa para a disciplina, o espírito coletivo e a realização dos sonhos dos estudantes, além de fortalecer “o orgulho de ser cearense” e o vínculo com a escola.

“Eu tenho muito orgulho de nós podermos garantir que esses jovens possam ter essa experiência na vida, possam se animar na sua escola. Isso fortalece o vínculo do aluno com a sua escola, fortalece o orgulho de ser cearense”, disse Elmano.

A jornada dos alunos desportistas começa nas etapas municipais, etapas na Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede), em seguidas as etapas Macro, até chegar à grande final estadual quando são classificados os atletas que levam o nome do Ceará para todo o Brasil.

Ação beneficia alunos de instituições de ensino públicas e privadas Crédito: Samuel Setubal Além dos uniformes, alunos também receberam as passagens para viajar Crédito: Samuel Setubal As delegações cearenses representarão 178 escolas, de 42 municípios do Ceará Crédito: Samuel Setubal Os atletas de 15 a 17 anos competirão nos Jogos da Juventude, em Brasília (DF) e os Jogos Escolares Brasileiros, em Uberlândia (MG), são destinados a competidores de 12 a 14 anos; e as Paralimpíadas Escolares, ocorrerão em São Paulo (SP) Crédito: Samuel Setubal

A participação da competição dos Jogos Escolares do Ceará é majoritariamente de escolas públicas com mais de mil inscrições realizadas em comparação com 197 Escolas privadas participantes.

O presidente da Federação de Badminton, Hyan Maro, considera que a participação nesses jogos oferece uma oportunidade valiosa para atletas do Interior, muitos dos quais nunca viajaram para fora do Estado.

“Hoje em dia a gente enfrenta uma grande dificuldade de conseguir levar esses atletas, não digo só do Interior, mas também da Capital, de poder participar dessas competições fora do Estado”, comenta Hyan.

Hyan acha que iniciativas como essa permitem aos jovens vivenciar competições nacionais, conhecer diversos atletas e um nível de jogo superior, apesar dos desafios de falta de investimento e patrocínios para levar esses atletas às competições.

“Competições nacionais são um grande problema da gente, [de] não estar conseguindo ir devido à falta de investimento e patrocínios. Então, através dos jogos escolares, os atletas do Interior conseguem alcançar distâncias maiores e conhecer, de fato, a modalidade, competições grandes, uma diversidade maior de atletas e um nível completamente diferente da região do Nordeste”, opina o presidente da Federação de Badminton.