40 cidades estão em situação de emergência para seca ou estiagem

Chegada a segunda metade do ano, vem também o período de menor quantidade de chuvas no Ceará, o que termina gerando problemas em algumas cidades do interior. Atualmente, 40 municípios cearenses possuem situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal, sendo 33 por estiagem e outras sete por seca.

O levantamento é feito pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), responsável por decretar ou não o auxílio às localidades que alegam dificuldades por infortúnios naturais. Entre as ações adotadas estão parcerias com o exército e as coordenadorias de Defesa Civil do Estado (Cedec) e dos municípios para ações de prevenção e combate aos cenários de dificuldade.

No Ceará, as ações contam com o auxílio ainda do Comitê Integrado de Segurança Hídrica que, em reuniões quinzenais, monitora as cidades propensas a problemas causados pela falta d'água.

"Isso nos dá um panorama de como se encontra a situação hídrica do Estado e nos orienta de que forma que a gente pode traçar tanto o desenvolvimento de medidas estruturais, como perfuração de poços e construção de canais, adutoras, de sorte que a gente consiga ampliar sempre a estrutura hídrica do Estado", afirma o coordenador adjunto da Defesa Civil da Cedec, major André Souza.

Em caráter imediato, nas cidades que já enfrentam os problemas da seca, o trabalho acontece através de ajuda humanitária, como a distribuição de cestas básicas, além da Operação Carro-Pipa, que leva água para as cidades em situação de emergência.

De acordo com Souza, apesar da referência ao município, as situação de emergência fazem jus, na verdade, a pequenas comunidades, geralmente de poucas famílias, que por estarem afastadas dos centros urbanos, enfrentam problemas de abastecimento.

"Normalmente, essas situações de emergência são provocadas por comunidades difusas. São pequenos povoados que as obras que têm sido feitas no Estado ainda não conseguiram levar água até eles. Muitas vezes os municípios decretam emergência por conta disso", explica.

Este ano, mais de 4 mil cestas básicas foram distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade devido à seca ou estiagem em 30 cidades cearenses. Os carros-pipa, por sua vez, chegam em média a 40 municípios, a depender da quantidade de locais com emergência reconhecida.