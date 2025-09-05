Governo autoriza a construção de nove escolas em tempo integral em oito municípios do Ceará

Foto: Thiago Gaspar/Casa Civil ￼META do governo é universalizar a educação em tempo integral até 2026

O Governo do Ceará autorizou, na manhã de ontem, 4, a construção de nove novas escolas em tempo integral. As unidades vão beneficiar oito municípios: Amontada, Canindé, Camocim, Crato, Icapuí, Itapajé, Maracanaú e Fortaleza. Na Capital, duas unidades serão erguidas nos bairros Maraponga e Pedras.

Ao todo, serão oito Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI), com investimento de R$ 89,98 milhões, e uma Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP), no município de Amontada, que terá custo de R$ 16,79 milhões. As novas unidades devem ter capacidade para atender mais de 4.800 adolescentes.

A cerimônia de assinatura das ordens de serviço foi realizada no Palácio da Abolição, em Fortaleza, com a presença do governador Elmano de Freitas e da secretária da Educação, Eliana Estrela. O evento também contou com a presença de prefeitos dos municípios, além de professores e alunos.

Segundo o governador, a meta é ampliar a rede até alcançar todos os municípios do Estado. “Entendemos que isso vai melhorar ainda mais a qualidade da educação, que é fundamental para a mudança da vida dos nossos jovens, para a mudança da qualidade da mão de obra no estado do Ceará e para a gente ter maiores possibilidades, melhores empregos e melhores salários para a nossa juventude”, disse Elmano.

Elmano explicou que a implantação das escolas segue a análise da demanda, considerando o número de alunos por município e a localização para construir unidades próximas às residências dos jovens.

Presente durante o evento, o prefeito de Itapajé, Nonatinho, destacou que a implantação das escolas tem impactos sociais.

“Os nossos jovens têm sido constantemente afligidos por muitas ameaças à vida e à sua dignidade. A escola em tempo integral ajuda na produção do ensino sistemático, mas também vai ajudar a formar o jovem na sua concepção completa, nas competências socioemocionais, no trabalho, no esporte”, disse.

A meta do governo é universalizar o Ensino Médio em tempo integral até 2026, com investimento total de R$ 1,52 bilhão. Atualmente, 77% da rede pública estadual já funciona em regime de tempo integral, atendendo mais de 184 mil alunos.

A secretária da Educação, Eliana Estrela, destacou os avanços já alcançados: “Já temos observado bons resultados, inclusive na evasão escolar que nós estamos tentando zerar, e nos bons resultados em cada vez mais ingressos nas universidades. Ainda temos desafios, principalmente no ensino da Matemática, mas temos visto que os resultados estão chegando”.

