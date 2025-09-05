Cidades em situação e emergência por seca: Arneiroz, Ibicuitinga, Jaguaribe. Piquet Carneiro,
Quiterianópolis, Saboeiro, Senador Pompeu.
Cidades em situação de emergência por estiagem:
Campos Sales, Canindé, Catunda, Caucaia, Choró, Deputado Irapuan Pinheiro, Independência, Iracema, Itapajé, Itatira, Jaguaretama, Jaguaribara, Madalena, Milhã, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Morada Nova,
Parambu, Paramoti, Pedra Branca, Potiretama, Potengi, Quixadá, Quixeramobim, Salitre, Solonópole, Tabuleiro do Norte e Tauá.