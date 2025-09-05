Transferidos para o Estado, trechos das BR-116 e 222 terão viaturas fixas da PRE

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Transferência de trecho de rodovias federais para o Estado

Desde o dia 18 de agosto, a fiscalização e o policiamento em trechos da BR-116 ( do km 0 ao 14,2) e da BR-222 (do km 0 ao 5,4), em Fortaleza, foram transferidos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

A mudança ainda está em fase de transição e terá como principal mudança a presença de viaturas fixas da PRE nas rodovias.

LEIA TAMBÉM: Mulheres vítimas de violência terão direito a passagens gratuitas de ônibus

A PRE passa a ser responsável pelas fatias da BR-116 entre a avenida 13 de Maio e o 4° Anel Viário; e na BR-222, da Bezerra de Menezes até a Lagoa do Tabapuá, próximo ao acesso com a Caucaia.

Os locais já possuem policiamento com viaturas em rondas desde o dia 18 e durante os próximos dias passarão a ter equipes com um automóvel fixo e motocicletas.

Abordagens educativas têm sido realizadas para orientar os condutores sobre a mudança na fiscalização. A PRE também já tem atuado no flagrante de infrações e socorro a acidentes dentro dos trechos.

Nessas primeiras semanas, as rodovias estão sendo estudadas para identificar quais os horários de pico e a movimentação diária de veículos no local, para definir os pontos e horários das fiscalizações.

“Estamos em planejamento com o comandante geral da PMCE na questão de aumentarmos nosso efetivo. A atuação já está efetiva nessa questão de fiscalização. A intensificação vai ser elaborada após estudos, como questões de horários de picos, acidentes e demanda, para sabermos quais os pontos com maior incidência de infrações, acidentes…”, afirma o relações públicas do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRE), tenente Khelton Dennyer.

A princípio, as mudanças serão apenas no policiamento das rodovias, sem interferência na sinalização. O POVO procurou o Detran para mais detalhes sobre como será a sinalização nos trechos.

A Superintendência das Obras Públicas do Ceará (SOP-CE) também foi questionada, desta vez sobre a possibilidade de ajustes e manutenções físicas nas pistas. Não houve retorno dos órgãos até o fechamento da matéria.

Mudança é motivada por caráter urbano das vias

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 04.09.2025: Transferência de trecho de rodovias federais para o Estado . (Daniel Galber/Especial para O POVO)

A transferência surgiu a partir de negociação entre o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) e o Governo do Estado do Ceará, formalizada por termo de transferência no dia 14 de agosto.

A principal motivação para a mudança foi o caráter urbano das vias, com a maior parte do tráfego sendo de pessoas que saem de um ponto de Fortaleza para outro.

Em nota divulgada à época da transferência, a Polícia Rodoviária Federal informou que as BRs têm tráfego intenso, diversos acessos e saídas para vias locais, velocidade reduzida de veículos e grande circulação de pedestres e ciclistas.

As características diferem da atuação comum da PRF, que costuma agir em rodovias com trânsito rural, que apresentam predominantemente deslocamento intermunicipal e interestadual de cargas e de pessoas, como visto em operações contra o tráfico de drogas em ônibus interestaduais, por exemplo.



LEIA TAMBÉM: Grito dos Excluídos 2025 chama atenção para a crise climática e defesa da democracia

