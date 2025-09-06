7 de setembro: Fortaleza terá esquema especial de trânsito para desfiles

Foto: AURÉLIO ALVES Cerca de 8,5 mil civis e militares devem estar presentes

Amanhã, 7 de setembro, Fortaleza recebe os tradicionais desfiles em comemoração ao Dia da Independência. A solenidade ocorrerá na avenida Beira Mar, a partir das 8h30min, contando com a participação de 8,5 mil civis e militares.

Para facilitar o deslocamento dos participantes e do público, uma operação especial de trânsito foi montada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), em parceria com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

De acordo com a AMC, partir das 22 horas de hoje, 6, será proibido estacionar no trecho da avenida Beira Mar entre as avenidas Rui Barbosa e Vicente de Castro. Já no domingo, ocorrerão interdições no sentido Centro/Mucuripe, com bloqueios nas seguintes vias:

Alberto Nepomuceno

Pessoa Anta, Almirante Barroso

Historiador Raimundo Girão

Barão de Studart

Beira-Mar

Abolição

Para os motoristas que vão prestigiar o desfile, a recomendação da Autarquia é estacionar nas vias transversais às avenidas Abolição e Monsenhor Tabosa.

Desvios de tráfego

Para evitar congestionamentos, os motoristas podem utilizar como alternativa as seguintes vias:

Sentido Centro/Mucuripe: ruas Pereira Filgueiras, Torres Câmara e Canuto de Aguiar, além das avenidas Padre Antônio Tomás e Santos Dumont.

Sentido Mucuripe/Centro: ruas Ana Bilhar, Deputado Moreira da Rocha e Tenente Benévolo, bem como as avenidas Padre Antônio Tomás, Dom Luís e Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa).

A operação segue até as 13 horas e contará com cerca de 200 agentes de trânsito.

Transporte público

Com relação ao transporte público, a Etufor disponibilizará 16 ônibus extras distribuídos nos terminais Papicu (2), Messejana (3), Parangaba (4), Siqueira (4) e Antônio Bezerra (3). A passagem inteira terá valor social, custando R$ 3,90. Estudantes continuam pagando R$ 1,50 na meia passagem.

Questionada sobre quais linhas terão frota extra, a empresa informou que “a frota extra é distribuída de acordo com a necessidade identificada nos terminais no dia do evento”.

Além do reforço, algumas linhas terão alterações provisórias no trajeto. Confira:

Sentido ida:

096 - Expresso/Conjunto Ceará/Papicu

903 - Papicu/Varjota/Centro

Percurso: Av. Desembargador Moreira, Av. da Abolição, Rua José Napoleão, Av. Antônio Justa e segue o itinerário oficial.

Sentido volta:

012 - Circular 2/Centro

Percurso: Av. da Abolição, Rua Júlio Ibiapina, Av. Antônio Justa, Rua Vicente Leite, Rua Ana Bilhar, Rua Barbosa de Freitas e segue o itinerário oficial.

1203 - Messejana/BR-116/Aldeota

Percurso: Av. Desembargador Moreira, Av. da Abolição, Rua Júlio Ibiapina, Av. Senador Virgílio Távora e segue o itinerário oficial.

029 - Parangaba/Náutico

120 - Náutico/Vila do Mar/Antônio Bezerra

076 - Conjunto Ceará/Aldeota/Papicu

079 - Antônio Bezerra/BRT/Náutico

Percurso: Av. Antônio Justa, Rua Vicente Leite, Rua Ana Bilhar, Rua Barbosa de Freitas, Av. Desembargador Moreira e segue o itinerário oficial.

Programação oficial

Segundo a 10ª Região Militar, a abertura ficará por conta do desfile civil, com aproximadamente 2,9 mil alunos de escolas estaduais, municipais e particulares, além de integrantes de associações e projetos.

Em seguida, 5,6 mil militares da Marinha, Exército e Força Aérea, além de integrantes da Polícia Militar do Estado do Ceará e do Corpo de Bombeiros, passaram pela Beira Mar. Nesse momento, também estarão presentes a Guarda Municipal, Perícia Forense, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Rodoviária Federal.

A cerimônia começa às 8h30min no palanque posicionado na frente do Náutico Atlético Cearense, e contará com a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e representantes das forças armadas e segurança do Estado.