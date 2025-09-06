Agosto registra o maior número de homicídios em 2025 no Ceará

Foto: FCO FONTENELE OPERAÇÕES de saturação têm sido realizadas pela SSPDS

Agosto passado foi o mês com o maior número de homicídios registrados neste ano no Ceará, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgados nessa sexta-feira, 5. Foram 281 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs, a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte).

￼ Esse número representa um aumento de 10,62% em relação ao registrado em agosto de 2024, quando ocorreram 254 assassinatos. Somente em Fortaleza, foram 80 CVLIs, o que também fez de agosto o mês mais violento da Capital em 2025. O aumento em relação a agosto do ano passado foi de 11,11%, já que 72 assassinatos ocorreram naquele mês. Entre as 10 Áreas Integradas de Segurança (AIS) nas quais a SSPDS divide a Capital, a AIS 10 foi a que registrou o maior aumento no número de homicídios.

Foram 12 CVLIs no mês de agosto passado, o maior número registrado na região desde setembro de 2017. Na AIS 10, estão os seguintes bairros: Papicu, Lourdes, Cidade 2000, Praia do Futuro I e II, Manoel Dias Branco,Guararapes, Engenheiro Luciano Cavalcante, São João do Tauape, Salinas, Joaquim Távora e Dionísio Torres. Como O POVO mostrou em diversas matérias ao longo do mês, o conflito entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE) que se iniciou no Vicente Pinzón se espraiou para os bairros do entorno, principalmente, o Papicu. Neste bairro, em agosto, foram registrados, pelo menos, sete homicídios, conforme levantamento do O POVO, incluindo dois duplos assassinatos, ambos ocorridos na comunidade dos Índios. Em 22 de agosto, Francisco Bruno Felipe de Oliveira, o "Bruno Gordão", de 36 anos, e Geane Xavier de Almeida, de 42 anos (que estava grávida), foram mortos a tiros dentro da própria casa. Quatro suspeitos de envolvimento com o crime foram presos. Eles foram apontados como integrantes da GDE e teriam praticado o crime, conforme a Polícia Civil, após Francisco Bruno decidir deixar a facção para fazer parte do CV. Já no dia 27 de agosto, dois homens que não tiveram a identidade divulgada foram mortos em plena via pública na comunidade dos Índios. Este outro caso segue em investigação. Há ainda o caso de dois jovens que foram arrebatados por homens armados da comunidade da Verdes Mares, também no Papicu, em 24 de agosto. José Washington Gadelha Sena, de 15 anos, e André Ian Pereira Andrade, de 17 anos, continuam desaparecidos.

Assim como em Fortaleza, também houve aumento no número de CVLIs na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ao todo, em todos os 18 municípios que compõem a RMF, 78 homicídios foram computados pela SSPDS, representando um crescimento de 44,44% na comparação com os 54 casos de agosto de 2024. Em Maracanaú, 18 homicídios foram registrados no mês passado, o que também foi o recorde do ano no município. Ao todo, de janeiro a agosto deste ano, Maracanaú teve 112 assassinatos computados, quatro mortes a mais que no mesmo período de 2024.

No Interior, por outro lado, houve redução no comparativo entre agosto de 2024 e agosto de 2025. Enquanto, em agosto deste ano, houve 123 homicídios, em agosto do ano passado, foram 128 assassinatos. Também há diminuição no acumulado do ano. De janeiro a agosto de 2025, 1.970 CVLIs foram registrados, contra 2.214 do mesmo período de 2024. A redução é de 12,38%. Neste ano, o Ceará está com uma média de 8,14 homicídios por dia.

Em nota, a SSPDS ressaltou que a redução no acumulado do ano ocorreu em Fortaleza, na RMF, no Interior Norte e Interior no Sul. A SSPDS ainda destacou investimentos realizados nos últimos anos em áreas, como a criação de 30 novas seções de inteligência da Polícia Civil e o aumento de vagas para profissionais de inteligência, que saltou de 135 para 791.