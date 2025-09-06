Em um mês, prisões realizadas por delegacia especializada têm alta de 278%

Foto: divulgação/MPCE Foto de apoio ilustrativo. Draco investiga o caso

Entre 5 de agosto e 5 de setembro deste ano, o número de prisões realizadas pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) teve aumento de 278% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram apresentados pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) durante coletiva de imprensa sobre a sexta fase da Operação “Nocaute”, nessa sexta-feira, 5.

Foram 155 pessoas presas em um mês neste ano contra 41 capturas no mesmo período no ano passado. Em relação a prisões feitas contra suspeitos de integrar organizações criminosas, foram, até essa sexta-feira, 5, 488 prisões.

No ano passado, o Estado fechou o ano com 337 capturas, registrando aumento de 44,8%. O delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Márcio Gutierrez, afirma que o objetivo é sufocar as organizações criminosas e buscar a asfixia financeira.

Operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) aconteceu em Fortaleza, Maracanaú e Maranguape. e cumpriu 38 mandados de prisão, sendo 25 de pessoas em liberdade e 13 no sistema prisional, um deles no estado do Rio de Janeiro. Além disso, um homem, de 30 anos, foi capturado em flagrante pelo crime de integrar grupo criminoso.

O diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Ceará, Ricardo Pinheiro, informou que a sexta fase da operação visava combater criminosos ligados direta ou indiretamente aos articuladores e lideranças da organização criminosa em Maranguape. “Foram presos 39 indivíduos, 38 deles aqui no estado do Ceará e um no estado do Rio de Janeiro”, revela.

Para o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutierrez, os capturados são “criminosos violentos que praticaram crimes graves”. A grande maioria dos capturados tem envolvimento com o tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo e crimes de roubo.

Além das capturas, R$ 12,2 milhões foram bloqueados das contas dos investigados que seriam integrantes da facção Comando Vermelho (CV). Também foram apreendidos três veículos, 45 celulares, uma pistola e 36 munições. Na sexta fase da operação, mais de 200 policiais atuaram na operação. Os agentes integram, além da Draco, a Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Drco).

Entre os presos, está o líder do grupo criminoso em Maranguape, identificado como Tiago Sousa da Silva, 29 anos. Segundo a Polícia Civil, ele é responsável por ordenar homicídios, comandar o tráfico de drogas na região e outros crimes.



A investigação aponta que o homem assumiu a liderança do grupo no município a pouco mais de um ano. Ele assumiu a função após o chefe do grupo ser preso em um apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2023. Na operação, ele foi recambiado para o Estado e encontra-se, desde 25 de agosto, no sistema penitenciário cearense.

Ao todo, a operação retirou de circulação 180 alvos. Na última fase, segundo a Polícia Civil do Ceará, o foco eram integrantes de grupo criminoso de origem cearense e foram cumpridos 88 mandados de prisão preventiva. (Colaborou Sara Oliveira)













