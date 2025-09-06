Permissionários do Carlito serão realocados durante obras

Os permissionários do Carlito Pamplona irão ocupar um espaço provisório durante a reforma do mercado. O local ainda não foi decidido pela Prefeitura de Fortaleza, que espera resolver a questão até a próxima semana. No São Sebastião, os permissionários continuarão no espaço durante as obras. A reforma será realizada em etapas e os comerciantes serão organizados nos blocos que não estiverem em reforma.

No Carlito, a proposta inicial da gestão municipal foi de que os comerciantes fossem realocados em uma quadra próxima ao mercado. Essa ideia, no entanto, foi rejeitada pelos trabalhadores sob a alegação de que não teriam segurança e estrutura adequadas para vendas no espaço. A tentativa é locar um galpão na avenida Francisco Sá, para não tirar os comerciantes de perto da clientela.

"Temos um galpão aqui na Franciso Sá. Já fizemos uma reunião ontem (quinta), agora vamos nos reunir e acho que tem tudo para dar certo", afirma o secretário da Regional I, Carlos Filho.

"A expectativa é muito boa porque o projeto que estão apresentando é uma coisa que vai ser atrativa para as pessoas frequentarem o mercado do Carlito novamente", pontua Antônio Cláudio, que há 10 anos possui um comércio de frutas no local.