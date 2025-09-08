No 7 de Setembro, Grito dos Excluídos discute democracia e direitos sociais

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 07.09.2025: Grito dos Excluidos. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

O 31º Grito dos Excluídos e Excluídas, manifestação que desde 1995 se organiza como contraponto popular ao 7 de Setembro oficial, aconteceu ontem, 7, na Praia do Futuro, em Fortaleza.

Com o tema "Cuidar da Casa Comum e da Democracia é Luta de Todo Dia", o ato reuniu manifestantes na Praça da Paz Dom Hélder Câmara, de onde seguiu em caminhada até a Comunidade Raízes da Praia, no bairro Vicente Pinzón.

Houve falas firmes, performances artísticas, memória coletiva e resistência organizada. Um desfile das urgências sociais.

Cartazes cobravam justiça pelos 11 jovens mortos na Chacina do Curió, em 2015; faixas defendiam o fim da violência institucional, a taxação dos super ricos e a preservação do meio ambiente.

As falas, vindas de lideranças religiosas, movimentos populares e ativistas ambientais, carregavam o peso de quem não apenas observa a realidade. Mas a vive e resiste.

O arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, esteve no evento, cumprimentou os membros das pastorais sociais, leu uma passagem bíblica e fez uma benção. Estava presente também dom Edmilson da Cruz, conhecido pela defesa dos direitos humanos.

￼Para Eliana Almeida, da Casa Chiquinha Gonzaga e integrante da organização do evento, o Grito é uma ferramenta viva de mobilização popular. "A gente vem às ruas para reafirmar a nossa democracia, os nossos direitos, a nossa soberania. Para dizer que soberania existe com políticas públicas, com justiça fiscal, com cuidado com o povo e com a terra".

O professor Flávio Gonçalves, veterano em diversas edições do Grito, destacou o momento como essencial para a democracia. "Cuidar da casa comum é também cuidar da democracia, da justiça ambiental. Quem defende o meio ambiente, defende a vida. Mesmo quem não é de movimento, quem não está ligado a partido ou pastoral, pode e deve estar aqui. Somos todos responsáveis", enfatizou.

Ana Paula, empreendedora, e Rafael Viana, contador, participaram do Grito pela primeira vez. Foram, segundo eles, movidos pela necessidade de se posicionar diante das ameaças à democracia: "A gente vê o País sendo comandado por gente que fala em nome da democracia, mas quer perdoar crimes e apagar a história. Não dá mais para ficar calado. Viemos porque precisamos gritar. Não aceitamos anistia. Democracia de verdade exige Justiça", observou a empreendedora.

Entre as presenças mais marcantes estava a de Andrea Rocha, servidora pública, atriz e palhaça, que participou caracterizada como Maria Bonita. Seu personagem levou ao Grito a força simbólica do cangaço e da mulher nordestina.

"O 7 de Setembro oficial não nos contempla. O Grito é a nossa independência possível, aquela que ainda está por vir. Como mulher, como artista, como nordestina, eu digo: nós existimos e não somos invisíveis. E vamos continuar ocupando os espaços", observou a servidora pública. "Se não cuidarmos da nossa casa comum, não vamos sobreviver. O planeta está gritando. E quem mais precisa, sofre primeiro. A recuperação é urgente".

