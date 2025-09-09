Hospital particular em Fortaleza é autuado pelo Decon por "irregularidades no atendimento"

Foto: BEATRIZ BOBLITZ FORTALEZA-CE, BRASIL, -26-06-2024: Fachada do Hospital Antônio Prudente. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo)

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) autuou o Hospital Antônio Prudente, em Fortaleza, por "diversas irregularidades no atendimento de pacientes". Órgão, integrado ao Ministério Público do Ceará (MPCE), aplicou medida no sábado passado, 6, após denúncias de usuários da unidade de saúde.

De acordo com informações divulgadas pela entidade do MPCE, os problemas foram identificados durante uma fiscalização realizada no hospital, que integra a rede Hapvida NotreDame Intermédica.

Na visita, foi constatada a presença de pacientes em jejum por mais de doze horas, "sem qualquer previsão de atendimento cirúrgico" e sem apoio, inclusive, para seus acompanhantes. Eles estariam esperando sob "condições precárias", em "locais inadequados como corredores ou sala de medicação".

Também teria sido identificado pela equipe que visitou o local, usuários que aguardavam por cirurgias e precisaram usar de meios próprios para se transferir de outro hospital para o Antônio Prudente, pois não havia ambulâncias para o transporte.

Na inspeção, teria sido ainda constatado "que os pacientes enfrentam longa espera por cirurgias de urgência, um problema agravado pela falta de médicos cirurgiões e anestesistas".

Essa ausência de profissionais, segundo nota emitida pelo MPCE, "compromete a realização de procedimentos essenciais e pode colocar a vida de usuários em risco".

"Tal cenário evidencia uma carência profissional que impede a formação de equipes completas e adia procedimentos que não poderiam ser protelados, visto que, a demora em realizar essas cirurgias pode levar a complicações sérias, como infecções, agravamento de lesões e até mesmo a morte", destaca MPCE.

Hospital prepara manifestação formal

Procurada pelo O POVO, a assessoria do Hapvida encaminhou uma nota onde o hospital afirma ter conhecimento da situação e diz que cumpre o prazo legal de 20 dias para apresentar sua manifestação formal a respeito de tudo que foi apontado durante fiscalização.

"A unidade reafirma seu compromisso com o atendimento seguro, humanizado e de qualidade, seguindo rigorosamente protocolos assistenciais reconhecidos nacionalmente. Todas as equipes multiprofissionais passam por constante capacitação e os processos internos são continuamente aprimorados, garantindo cuidados precisos, confiáveis e centrados no bem-estar dos pacientes", pontua.

"A empresa mantém diálogo aberto e transparente com as autoridades competentes e permanece à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários, reafirmando seu compromisso com a ética, a confiança e o cuidado responsável aos beneficiários", completa.