Logo O POVO+
Estado autoriza doação de terreno para Hospital Universitário em Juazeiro do Norte
CIDADES

Estado autoriza doação de terreno para Hospital Universitário em Juazeiro do Norte

Texto agora segue para aprovação na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Imagem de apoio. Fachada da sede da Universidade Federal do Cariri (Foto: Google Street View)
Foto: Google Street View Imagem de apoio. Fachada da sede da Universidade Federal do Cariri

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou, ontem, 9, projeto de lei que autoriza doação de terreno para a construção de Hospital Universitário da Universidade Federal do Cariri (UFCA), em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. 

Texto agora segue para aprovação na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). "Esse é mais um passo na interiorização da saúde, levando atendimento de qualidade cada vez mais perto dos cearenses. O novo hospital universitário vai poder atender o povo mais próximo. E é isso que nós queremos e estamos construindo [...] Conto com o apoio dos deputados e deputadas para aprovação dessa importante medida", afirmou Elmano.

O equipamento será construído em um terreno de 67 mil m², tendo um custo de operação previsto em R$ 285 milhões, o que inclui a compra e instalação dos equipamentos médicos. A propriedade fica localizada no bairro Cidade Universitária, em Juazeiro do Norte.

Em setembro do ano passado, o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, afirmou à rádio O POVO CBN Cariri que as obras da unidade hospitalar deverão começar no primeiro semestre de 2026.

“Nós devemos celebrar a contratação da empresa que vai fazer o projeto arquitetônico no início da próxima semana. Já conseguimos finalizar o processo de doação do terreno para a universidade. Celebraremos neste sábado o contrato de gestão e, a partir daí, temos condições legais de iniciar a preparação da construção do hospital. A empresa deve levar de quatro a seis meses para entregar os projetos arquitetônicos. Enquanto isso, providenciaremos o processo de licitação”, informou.

O projeto do Hospital Universitário da UFCA prevê a instalação de 160 leitos comuns, 40 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), salas cirúrgicas e ambulatórios clínicos. Além de atuar na formação de alunos dos cursos da área da saúde, a unidade irá prestar serviços que devem beneficiar 1 milhão de pessoas.

Junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), a unidade terá um papel essencial no atendimento da população do Cariri. Com destaque na área de alta tecnologia em cardiologia, neurologia, especialidades ambulatórias, na área de diagnose, com ressonância e tomografia, em oncologia, com radioterapia e quimioterapia.

"Pretendemos que o hospital tenha modernas tecnologias na área de saúde digital, de robótica com recursos para assistência e ensino”, disse Chioro.

Com a consolidação do hospital na região, novos cursos na área da saúde poderão ser disponibilizados na UFCA, incluindo programas de residências médicas multiprofissionais e pós-graduação stricto sensu, com cursos de mestrado e doutorado.

Segundo a Ebserh, o hospital irá focar em casos de alta complexidade em áreas diversas, viabilizando novas pesquisas médicas.

Colaborou Guilherme Carvalho e Carlos Daniel

O que você achou desse conteúdo?