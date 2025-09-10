Estado autoriza doação de terreno para Hospital Universitário em Juazeiro do Norte

Foto: Google Street View Imagem de apoio. Fachada da sede da Universidade Federal do Cariri

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou, ontem, 9, projeto de lei que autoriza doação de terreno para a construção de Hospital Universitário da Universidade Federal do Cariri (UFCA), em Juazeiro do Norte, na região do Cariri.

Texto agora segue para aprovação na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). "Esse é mais um passo na interiorização da saúde, levando atendimento de qualidade cada vez mais perto dos cearenses. O novo hospital universitário vai poder atender o povo mais próximo. E é isso que nós queremos e estamos construindo [...] Conto com o apoio dos deputados e deputadas para aprovação dessa importante medida", afirmou Elmano.

O equipamento será construído em um terreno de 67 mil m², tendo um custo de operação previsto em R$ 285 milhões, o que inclui a compra e instalação dos equipamentos médicos. A propriedade fica localizada no bairro Cidade Universitária, em Juazeiro do Norte.

Em setembro do ano passado, o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, afirmou à rádio O POVO CBN Cariri que as obras da unidade hospitalar deverão começar no primeiro semestre de 2026.



“Nós devemos celebrar a contratação da empresa que vai fazer o projeto arquitetônico no início da próxima semana. Já conseguimos finalizar o processo de doação do terreno para a universidade. Celebraremos neste sábado o contrato de gestão e, a partir daí, temos condições legais de iniciar a preparação da construção do hospital. A empresa deve levar de quatro a seis meses para entregar os projetos arquitetônicos. Enquanto isso, providenciaremos o processo de licitação”, informou.



O projeto do Hospital Universitário da UFCA prevê a instalação de 160 leitos comuns, 40 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), salas cirúrgicas e ambulatórios clínicos. Além de atuar na formação de alunos dos cursos da área da saúde, a unidade irá prestar serviços que devem beneficiar 1 milhão de pessoas.

Junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), a unidade terá um papel essencial no atendimento da população do Cariri. Com destaque na área de alta tecnologia em cardiologia, neurologia, especialidades ambulatórias, na área de diagnose, com ressonância e tomografia, em oncologia, com radioterapia e quimioterapia.



"Pretendemos que o hospital tenha modernas tecnologias na área de saúde digital, de robótica com recursos para assistência e ensino”, disse Chioro.



Com a consolidação do hospital na região, novos cursos na área da saúde poderão ser disponibilizados na UFCA, incluindo programas de residências médicas multiprofissionais e pós-graduação stricto sensu, com cursos de mestrado e doutorado.

Segundo a Ebserh, o hospital irá focar em casos de alta complexidade em áreas diversas, viabilizando novas pesquisas médicas.

Colaborou Guilherme Carvalho e Carlos Daniel

