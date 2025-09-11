Ceará chama aprovados em concurso

Foto: Samuel Setubal Imagem de apoio ilustrativo. Com essa convocação, fica zerado o cadastro de reserva do concurso realizado em 2021

O Governo do Estado do Ceará convocou nessa terça-feira, 10, 103 aprovados no último concurso da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Ao todo, são 64 peritos e 39 auxiliares de perícia. A medida tem como objetivo ampliar a cobertura dos serviços periciais no Estado, agilizando e aprimorando a qualidade das investigações técnico-científicas.

O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas, que destacou que esse é um passo importante no enfrentamento ao crime. "Esse é um anúncio muito importante para o fortalecimento da perícia forense, para termos trabalho investigativo com maior qualidade, para garantirmos provas suficientes para demonstração ao Ministério Público, ao Judiciário, de apoio e investigação que realizamos no Ceará."

Com os novos convocados, a Pefoce passará a ter 752 servidores. Destes, 186 foram nomeados na atual gestão, representando um acréscimo de cerca de 25%. O perito-geral Júlio Torres informou que parte dos novos profissionais será designada para o núcleo da cidade de Tianguá. "Isso é a perícia forense expandindo. Com isso, faremos parte, junto das demais forças de segurança, desse fortalecimento. Nós temos, hoje, uma perícia bem equipada para trabalharmos e trazer a sensação de segurança para o povo cearense."

Com essa convocação, fica zerado o cadastro de reserva do concurso realizado em 2021, ou seja, não há mais candidatos aprovados à espera de serem chamados.