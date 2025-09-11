Mesmo após acordo, Feira da Madrugada funciona até as 9 horas e gera congestionamento

Foto: FABIO LIMA ￼FEIRA da José Avelino causa congestionamento pela manhã

O acordo firmado entre a Prefeitura de Fortaleza e comerciantes da Feira da Madrugada, para que o polo de vendas na rua José Avelino terminasse às 6 horas da manhã, foi descumprido nessa quarta-feira, 10. Uma semana após o anúncio feito pelo chefe do executivo municipal, Evandro Leitão (PT), as barracas e boxes de venda seguiram erguidos por cerca de três horas após o prazo limite.

Segundo apuração da rádio O POVO CBN, que esteve na Feira da Madrugada durante a manhã desta quarta, os comerciantes começaram a desmontar os pontos de venda apenas às 9 horas da manhã.

O descumprimento do acordo resultou em congestionamento na região da avenida Alberto Nepomuceno, onde a feira é realizada. O acordo também estabelecia o fechamento da feira às 6horas para não prejudicar os trabalhadores do Mercado Central e demais lojas do Centro, abertas pela manhã.

Prefeitura alega surpresa quanto ao descumprimento do acordo e estuda ações em resposta

Questionado sobre a situação, o prefeito Evandro Leitão se disse surpreso com a permanência dos comerciantes e deverá acionar os secretários da Secretaria Regional 12 (responsável pelo Centro da cidade) e da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) para definir quais ações serão tomadas.

“Nós tínhamos definido que aquela feira iria até as 6 horas, mas a gente poderia, daria um prazo até 6h30min para que pudessem fazer a desmobilização. Mas hoje realmente acompanhei pela mídia que hoje não estava dessa forma, não estava sendo respeitado esse horário”, afirmou o prefeito.

O POVO procurou a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor) e a Agefis para mais informações sobre o que será feito quanto ao descumprimento mas não recebeu resposta até o fechamento desta página.

Com informações da repórter Camila Magalhães da rádio O POVO CBN