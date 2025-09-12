Mais de 30 suspeitos de integrar facções criminosas são presos

Foto: Divulgação/PC-CE Suspeitos foram presos em Fortaleza e Maracanaú em três operações do DHPP, da Polícia Civil do Ceará

Mais de 30 suspeitos foram capturados entre a segunda-feira, 8, e ontem, 11, em três operações policiais em Fortaleza e no município de Maracanaú, na Região Metropolitana (RMF). Os alvos são suspeitos de integrar as facções criminosas Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV).

Ao todo, foram 27 mandados de prisão cumpridos, três prisões em flagrante e um adolescente apreendido. As capturas aconteceram a partir das investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Leia Mais | Acusado de chefiar facção em Fortaleza teria proibido moradores de seguir páginas policiais

Na manhã de ontem, 11, quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos no bairro Pirambu contra suspeitos com idades entre 23 e 30 anos. Eles foram presos a partir da investigação do homicídio contra o subtenente da PM Ricardo Silveira Neto, morto a tiros e facadas na região, em janeiro deste ano.

De acordo com o diretor-adjunto do DHPP, o delegado Rodrigo Jataí, cinco pessoas foram presas envolvidas na morte do PM. Com isso, a partir do desenrolar da investigação do homicídio, foi possível revelar o envolvimento de mais quatro pessoas com a facção responsável pelo crime.

Ainda segundo o delegado, eles não tinham ligação direta com homicídio do agente, mas com outros crimes. “Eles participavam da mesma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas no bairro onde aconteceu o homicídio do subtenente”, disse.

Ainda na região do Pirambu, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de uma quantia em dinheiro. O valor apreendido não foi divulgado pela corporação.

Preso suspeito envolvido em crime filmado e adolescente apreendido

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na terça-feira, 9, passada no bairro Siqueira. Ele é investigado por envolvimento na morte de um homem de 35 anos, no sábado, 6, no bairro Bom Jardim, após uma ação criminosa do CV. No dia, criminosos filmaram a invasão a um imóvel em que a vítima estava e atiraram contra ele.

O alvo era um dos suspeitos que apareciam nas imagens do crime que circularam nas redes sociais. O delegado da 3ª Delegacia do DHPP, Daniel Carvalho, disse que o crime foi motivado por uma disputa territorial entre organizações criminosas na região.



Ainda na terça-feira, oito mandados de prisão preventiva foram cumpridos e realizada uma prisão em flagrante nos bairros Siqueira e Bom Jardim e na cidade de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Leia Mais | Agosto registra o maior número de homicídios em 2025 no Ceará

O flagranteado foi autuado por tráfico ilícito de drogas e por integrar organização criminosa. A titular da 2ª Delegacia do DHPP, delegada Higina Hissa, informou que a operação foi um desdobramento de outra ação policial realizada no mesmo condomínio, onde o homem foi preso.

Na ação anterior, foram capturados os mandantes e integrantes dessa organização criminosa em relação a um homicídio que aconteceu dentro do condomínio no ano de 2022. Após a apreensão de celulares, foi possível identificar os novos alvos da facção presos na terça-feira.

No dia anterior, em outra ação policial, oito mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra suspeitos, com idades entre 23 e 51 anos. Eles são investigados por integrar organização criminosa.

As prisões foram realizadas em Fortaleza. No mesmo dia, um adolescente foi apreendido em flagrante no bairro Montese. Contra ele, foi lavrado um ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Além dessas ações, ao longo da semana outros nove mandados de prisão foram cumpridos em Fortaleza. Também foi registrada a prisão em flagrante de um homem na Capital.