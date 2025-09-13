Denunciados pelo MPCE com base em delação

Além de Kaíque, foram denunciado pelos MPCE: Alan Borges Figueiredo; Ana Carla Souza da Silva; Anderson dos Santos Pimentel; Edilson Guilherme Arruda de Oliveira; Elane Soares de Sousa; Erick André de Oliveira, vulgo "Clebão do Aracapé"; Everton Muniz de Carvalho, vulgo "Pato"; Francisco Gervaldo Oliveira Celestino; Francisco Saraiva Neto; Harisson Sampaio do Nascimento Silva; Jefferson Henrique do Nascimento Silva; José Honório Diógenes; Kaylane Pinheiro Sales; Leomax Xavier da Costa; Leonardo Oliveira da Silva; Micael da Conceição Brito; Miquelvis Breno Lopes da Silva; Paulo Henrique Martins dos Santos, vulgo "PH"; Pedro Barbosa da Silva Neto; Pedro Lucas de Sá Morais, vulgo "Josué"; Sarah Ingrid Sampaio do Nascimento; Stefany Sampaio do Nascimento e Suyanne

Alves Rodrigues.

Até o momento, nenhum suspeito do assassinato de Antônio Euden foi preso. O caso é investigado pela 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à

Pessoa (DHPP).

No depoimento ao 2º DP, Antônio Euden havia afirmado que ele estava jurado de morte pela GDE e que, "se desse bobeira", seria morto pela facção. Ele, porém, não disse o que teria motivado a saída dele da organização criminosa.