Logo O POVO+
Líder do PCC responsável por mortes em Itapipoca é preso em São Paulo
CIDADES

Líder do PCC responsável por mortes em Itapipoca é preso em São Paulo

Suspeito, natural da região cearense, estava foragido da Justiça. Crimes foram motivados por disputa de territórios de tráfico de drogas
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Imagem meramente ilustrativa. Prisão foi realizada pela Polícia Civil do Ceará e de São Paulo (Foto: Divulgação/PC-CE)
Foto: Divulgação/PC-CE Imagem meramente ilustrativa. Prisão foi realizada pela Polícia Civil do Ceará e de São Paulo

Um homem apontado como um dos chefes da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) e responsável por homicídios registrados em Itapipoca, a 136,55 quilômetros de Fortaleza, foi preso na última semana.

A captura do faccionado do PCC ocorreu no bairro do Brás, em São Paulo (SP), em ação conjunta entre a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e a Polícia Civil de São Paulo (PC-SP), na última quinta-feira. O suspeito, natural de Itapipoca, era um foragido da Justiça cearense havia anos.

De acordo com levantamentos da inteligência e investigação da Polícia Civil do Ceará, o homem, apontado como um dos líderes da facção paulista, é investigado por homicídios motivados por uma disputa territorial de tráfico de drogas no município cearense.

Ainda segundo a Polícia Civil do Ceará, o suspeito possui antecedentes criminais por homicídio e tráfico de drogas, além de responder por latrocínio. Após a prisão do criminoso, ele foi conduzido para uma unidade policial em São Paulo.

A Polícia Civil do Ceará informou que ele será recambiado para o estado cearense e apresentado ao Poder Judiciário. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará não divulgou a identificação do preso, apontado como um dos líderes do PCC.

Assista: "Guerra sem fim", série sobre o conflito entre facções criminosas no Ceará, no maisopovo.com.br

O que você achou desse conteúdo?