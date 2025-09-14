Líder do PCC responsável por mortes em Itapipoca é preso em São Paulo

Foto: Divulgação/PC-CE Imagem meramente ilustrativa. Prisão foi realizada pela Polícia Civil do Ceará e de São Paulo

Um homem apontado como um dos chefes da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) e responsável por homicídios registrados em Itapipoca, a 136,55 quilômetros de Fortaleza, foi preso na última semana.

A captura do faccionado do PCC ocorreu no bairro do Brás, em São Paulo (SP), em ação conjunta entre a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e a Polícia Civil de São Paulo (PC-SP), na última quinta-feira. O suspeito, natural de Itapipoca, era um foragido da Justiça cearense havia anos.

De acordo com levantamentos da inteligência e investigação da Polícia Civil do Ceará, o homem, apontado como um dos líderes da facção paulista, é investigado por homicídios motivados por uma disputa territorial de tráfico de drogas no município cearense.

Ainda segundo a Polícia Civil do Ceará, o suspeito possui antecedentes criminais por homicídio e tráfico de drogas, além de responder por latrocínio. Após a prisão do criminoso, ele foi conduzido para uma unidade policial em São Paulo.

A Polícia Civil do Ceará informou que ele será recambiado para o estado cearense e apresentado ao Poder Judiciário. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará não divulgou a identificação do preso, apontado como um dos líderes do PCC.

