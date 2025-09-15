Logo O POVO+
Casos de transfobia seguem sem conclusão
CIDADES

Casos de transfobia seguem sem conclusão

LGBTQIA
Edição Impressa
Tipo Notícia

Silvinha Cavalleire, presidenta nacional da União Nacional LGBT, destaca que muitos crimes só são investigados após a morte da vítima. "Mesmo assim, nem sempre há apuração ou prisão dos suspeitos. Basta ver os casos recentes de assassinatos de travestis e mulheres trans onde nenhum suspeito foi preso até hoje", diz.

Ela cita Vivia Paiva, mulher trans que foi assassinada a tiros no ultimo mês de junho em Itapajé. Caso semelhante é o de Safira Meneghel, uma travesti com deficiência cognitiva e auditiva, brutalmente morta a golpes de paus e pedras em Fortaleza, em agosto de 2024.

Outro exemplo é o assassinato de Hérica Izidoro, ocorrido na mesma semana do caso Dandara, em abril de 2017. Os três casos seguem sem suspeitos identificados ou presos.

Segundo a ativista, o Ceará conta com apenas uma delegacia especializada para lidar com crimes de LGBTfobia, a Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrim).

A unidade está localizada no Papicu, em Fortaleza, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. "Ela só tem competência sobre Fortaleza. Os outros 183 municípios ficam descobertos", aponta.

