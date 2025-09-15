Escola Nota 10: 347 escolas de 90 cidades são premiadas

Foto: HELENE SANTOS ￼RESULTADOS foram apresentados nesta segunda-feira, 15, no Centro de Eventos

No Ceará, 347 escolas de 90 municípios foram premiadas na 14ª edição do Prêmio Escola Nota 10, conforme resultados do Sistema Permanente de Avaliação Básica do Estado (Spaece) de 2024. A premiação ocorreu nesta segunda-feira, 15, no Centro de Eventos, na Capital.

Cerimônia contou com a presença de autoridades como o ministro da Educação, Camilo Santana, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), a vice-governadora, Jade Romero, a secretária da Educação do Estado, Eliana Estrela, além de prefeitos, a comunidade escolar e outras figuras públicas.

Foram 434 prêmios entregues para as instituições que apresentaram melhores desempenhos de aprendizagem no Spaece 2024, considerando as disciplinas aplicadas, de Língua Portuguesa e Matemática. Das premiações, 150 foram para o 2º ano do fundamental, 150 para o 5º ano e 134 para o 9º ano.

Gratificações foram distribuídas para 347 escolas e cada uma vai receber o incentivo financeiro de R$ 2 mil por aluno. Presente na cerimônia, o ministro Camilo Santana elogiou o resultado geral e parabenizou alunos, gestores e professores, destacando que o Ceará "é um exemplo" a ser levado para o Brasil.

"Tenho orgulho de olhar as crianças cearenses porque elas representam o futuro do meu Estado e o futuro do Brasil (...) Viva a educação brasileira. Viva a educação cearense", disse durante discurso.

O governador Elmano também reforçou o trabalho realizado pelo corpo docente e discente, frisando a importância da premiação. "É um momento muito importante, de valorização da escola em especial dos profissionais que trabalham nessas escolas. Vamos valorizar o gestor, o professor, a professora, os alunos e alunas que se dedicam pra alcançar os resultados que temos no Ceará", disse.

Neste ano, Sobral foi o município cearense com mais escolas premiadas, recebendo 19 premiações. Erithusia Ximenez, coordenadora pedagógica da Secretária de Educação do município, destacou o trabalho educacional realizado na região: "Nós recebemos visitas do Brasil e do mundo na nossa cidade por conta dessa educação de qualidade. Nós temos profissionais de muita excelência, profissionais diferenciados".

Estiveram entre as mais premiadas ainda, as cidades de Massapê (12), Pedra Branca (12) e Tauá (8). Fortaleza não teve instituições reconhecidas na premiação. Já Amontada, distante 168,90 km da Capital, foi premiada pela primeira vez desde que os critérios do Spaece foram mudados, em 2011.

"(Foi) Muito trabalho, muita dedicação, muita busca ativa, muitas estratégias, pra gente garantir o melhor, que é a aprendizagem pros nossos alunos (...) Esse prêmio é uma grande alegria, o município está todo em festa", destacou o Secretário de Educação da cidade, Jerffson Bruno Oliveira.

Entre os principais destaques da edição de 2024 do Spaece está a adoção da nova escala de 1.000 pontos exclusivamente para o Spaece-Alfa. Foi a primeira vez que o Sistema avaliou resultados de aprendizagem de Matemática dos estudantes concluintes do 2º ano do ensino fundamental.

O resultado do sistema de avaliação revelou que 83,66% das crianças atingiram um padrão de aprendizagem proficiente em Língua Portuguesa ao término do 2º ano, e que 88,71% atingiram o padrão proficiente em Matemática. Dados também apontaram que 98,36% dos municípios cearenses garantiram a alfabetização das crianças ao término do 2º ano do Ensino Fundamental.

No 5° ano do ensino fundamental, o Estado cresceu 5,33 pontos percentuais em Língua Portuguesa, saltando de 63,84% em 2023 para 67,51% em 2024. Em Matemática houve um crescimento de 6,26 pontos, alcançando assim o padrão adequado. Enquanto em 2023 um total de 48,45% estudantes estavam nesse mesmo padrão, em 2024 esse percentual saltou para 54,85%.

Já no 9º ano do ensino fundamental a soma do percentual de estudantes no nível adequado e intermediário em Língua Portuguesa alcançou 65,98% em 2024. Em matemática, houve uma redução nos padrões de desempenho muito crítico e crítico e uma elevação dos padrões intermediário e adequado.

Nove cidades cearenses alcançaram 100% de alfabetização

Marcando os 18 anos do Programa Alfabetização na Idade Certa (Paic Integral), no evento também foi entregue troféus para nove municípios cearenses que tiveram 100% das crianças alfabetizadas em 2024, sendo eles: Catunda, Coreaú, Forquilha, Graça, Novo Oriente, Pacujá, Piquet Carneiro, Pires Ferreira e Poranga. Resultados são do Indicador Criança Alfabetizada (Ica), do Ministério da Educação (Mec).

De acordo com a ferramenta federal, o Ceará foi o único estado brasileiro a alcançar 85% das crianças da rede pública alfabetizadas na idade certa, superando a meta nacional, que é de 80%.

O ministro da Educação, Camilo Santana, citou o desempenho do Estado durante coletiva de imprensa realizada na cerimônia. "O Ceará é uma referência no Brasil, principalmente na alfabetização", destacou, completando: "Pela primeira vez estamos tendo uma avaliação censitária por aluno, escola e município. Nós queremos fazer do Ceará um exemplo para o Brasil. Quando uma criança não é alfabetizada na idade certa fica comprometida toda a vida escolar na Educação Básica”.

Já o governador Elmano de Freitas (PT) destacou que o resultado será usado para seguir elevando o nível educacional da unidade federativa. "Nós queremos aproveitar essas experiências para poder elevar ainda mais o nível da educação pública do Ceará, e no ensino fundamental já é a melhor do Brasil. Nós já fomos destaque no ensino médio como o terceiro melhor resultado do País", disse.



