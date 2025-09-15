Foco é na redução da fila de espera em todo o Brasil

A redução no tempo de espera por procedimentos é o objetivo da Ebserh, assim como da rede de saúde pública, contou Fábio Landim, chefe do Serviço de Contratualização Hospitalar da empresa.

Segundo Landim, o período da pandemia de Covid-19, em que diversos atendimentos foram restringidos, "agravou o problema de procedimentos eletivos, cirurgias, consultas e exames, e fez com que as filas de acesso a esses procedimentos se tornassem muito maiores do que já eram".

No sábado, quase 30.000 atendimentos foram realizados no Brasil, segundo Fábio Landim. Cerca de 3.000 funcionários, residentes e estudantes estão mobilizados.

Gerente de atenção à saúde do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), Magda Almeida destacou a utilização das instalações da unidade de saúde e da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac) no fim de semana.

"Normalmente a gente subutiliza uma capacidade do hospital. O ambulatório e as ilhas geralmente são fechadas, então fazer isso no fim de semana é importante porque a gente consegue aumentar a capacidade de resolver as coisas, de resolver essa vida e o tempo de espera das pessoas", pontuou.

A médica e professora sublinhou a melhora no andamento das filas de espera: "A gente tem ideia que a lista de espera é muito longe. A gente conversou com pessoas, por exemplo, que entraram há um mês na fila, há uma semana, e já foram chamadas hoje, porque são filas que estão rodando mais rápido".