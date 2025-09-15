Seis presídios têm visitas suspensas após tentativas de rebelião

Foto: FERNANDA BARROS ￼PREVENÇÃO. Clima é de alerta nos presídios em Itatitinga, Aquiraz e Caucaia

Seis unidades prisionais localizadas nos municípios de Itaitinga, Aquiraz e Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, tiveram visitas sociais suspensas, temporariamente, desde ontem.

A medida acontece após tentativas de rebeliões nas unidades por parte de integrantes de facções criminosas.

A decisão foi tomada pelo Poder Judiciário depois de alertas feitos pelo secretário Mauro Albuquerque, da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP).

A SAP divulgou um comunicado aos familiares, no último sábado, informando sobre a suspensão das visitas.

A SAP alertou para o cenário de possível rebelião à Justiça Estadual e solicitou providências legais por parte da Corregedoria dos Presídios do Ceará.

￼De acordo com informações da SAP, a suspensão é uma ação excepcional e preventiva. "Salientamos que quaisquer atos que venham a comprometer ou fragilizar a segurança institucional não serão tolerados", disse o comunicado do órgão.

Ainda segundo informação do órgão penitenciário, qualquer ato será "levado ao conhecimento das autoridades competentes para tomada de providências com base na legislação vigente".

A mendida judicial suspendeu as visitas de familiares na Unidade Prisional Agente Penitenciário Luciano Andrade Lima (UP-Itaitinga I), nos bloco 2 - alas F, G, H e Alas A, B, C, D.

Na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga II), no bloco 2 - ala E e ala B.

Na Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (UP-Itaitinga III), no bloco 1 - alas A, B, C e D.

Na Unidade Prisional de Aquiraz (UP-Aquiraz), no bloco 1 - alas F e I.

Na Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UP-POO II), no bloco 1 - ala B.

Na Unidade Prisional Desembargador Francisco Adalberto de Oliveira Barros Leal (UP-Caucaia), no bloco 1 - ala B.

Por causa da crescente onda de violência produzida pelas disputas de territórios entre facções criminosas no Ceará, o Estado deverá construir mais três presídios com foco na regionalização do sistema penitenciário.

As unidades deverão ser erguidas na região do Cariri, Sertão Central e Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A informação foi divulgada pelo O POVO, em abril deste ano.

De acordo com Mauro Albuquerque, as novas unidades terão capacidade para 3 mil vagas para os internos, sendo mil em cada. O investimento deve girar em torno de R$ 300 milhões e os projetos estão na fase de buscas de orçamentos e recursos federais para a construção. Ainda não há data de previsão para a construção dos equipamentos.

Mauro Albuquerque informou também sobre a ampliação da unidade prisional de Tianguá e reforma da unidade de Horizonte. "Quando cheguei aqui tinham 10.500 vagas. Hoje, são 17.500 vagas. Só que a população não deixa de crescer. De um ano para cá, aumentaram 1.500 presos e não baixa mais. Como as polícias estão prendendo mais, então a tendência é aumentar", disse o secretário.