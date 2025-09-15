Setembro Dourado: Ceará reforça atenção ao câncer infantojuvenil com atendimento especializado em Hospital

Foto: Reprodução/Hias Setembro Dourado: Ceará reforça atenção ao câncer infantojuvenil com atendimento especializado no Hospital Albert Sabin

Setembro é marcado pela campanha Setembro Dourado, iniciativa que busca ampliar a conscientização sobre o câncer infantojuvenil. No Ceará, o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza, é o principal centro de referência para o diagnóstico e tratamento da doença em crianças e adolescentes.

Apesar de pouco frequente, o câncer é hoje a principal causa de morte por doença entre pacientes de 1 a 19 anos no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Os dados reforçam a urgência do diagnóstico precoce, que pode elevar para até 80% as chances de cura.

Porta aberta para atendimento imediato

No Centro Pediátrico do Câncer (CPC), setor especializado do Hias, o modelo de atendimento é o de “porta aberta”: crianças e adolescentes encaminhados por profissionais de saúde, tanto da rede pública quanto privada, recebem avaliação imediata pela equipe multiprofissional.

De acordo com a oncologista pediatra Patricia Narelly, os tumores mais recorrentes entre esse público são leucemias, linfomas e tumores do sistema nervoso central. Somente nos primeiros seis meses de 2025, o Hias registrou 102 diagnósticos confirmados, sendo 32% de leucemias, 19% de tumores do SNC e 11% de linfomas.

“Os sintomas podem ser confundidos com doenças comuns da infância. Por isso, sinais como febre persistente, manchas roxas sem causa aparente, caroços no corpo, perda de peso, palidez, vômitos matinais e dores ósseas intensas devem acender o alerta”, explica a médica.

Tecnologia e acolhimento

Além da infraestrutura tecnológica, o Hias aposta no acolhimento humanizado como parte essencial do tratamento. O objetivo é garantir que cada paciente se sinta seguro e amparado durante o processo terapêutico. “O câncer em crianças responde melhor ao tratamento, já que as células são mais sensíveis à quimioterapia. Mas o cuidado emocional é tão importante quanto o médico”, ressalta Patricia.

O paciente Miguel, de 13 anos, realiza tratamento contra o osteossarcoma na unidade. O adolescente enfrentou a amputação de uma das pernas, mas segue ativo e otimista. “Ainda jogo bola, solto pipa e vivo minha vida do meu jeito”, afirma. Para a mãe, Marta Costa, o apoio recebido no hospital foi fundamental: “Ver meu filho sorrindo depois de tudo me emociona. Aqui fomos acolhidos de verdade”.

Ações do Setembro Dourado

Durante todo o mês, o Hias, em parceria com a Associação Peter Pan (APP), promove atividades educativas e eventos de mobilização voltados à sociedade, profissionais da saúde e familiares de pacientes. A programação inclui palestras, campanhas em shoppings, aulas em universidades e caminhadas de conscientização.

Entre os destaques estão:

11/09 – Aula sobre diagnóstico precoce na Universidade Estadual do Ceará (Uece)

12/09 – Encontro com secretários de saúde municipais para reforço no fluxo de encaminhamentos

13/09 – Campanha nacional De Olho nos Olhinhos, no shopping RioMar, sobre retinoblastoma

15/09 – Aula sobre câncer infantojuvenil na Universidade de Fortaleza (Unifor)

17/09 – Celebração de um ano do projeto Hora Dourada no Hias, que garante antibiótico em até 60 minutos para pacientes oncológicos com febre

25/09 – Caminhada de encerramento na avenida Beira Mar

26/09 – Evento final no CPC, com divulgação de políticas públicas e registros hospitalares

