Logo O POVO+
9 cidades alcançaram 100% de alfabetização
CIDADES

9 cidades alcançaram 100% de alfabetização

Ceará
Edição Impressa
Tipo Notícia

Marcando os 18 anos do Programa Alfabetização na Idade Certa (Paic Integral), no evento também foi entregue troféus para nove municípios cearenses que tiveram 100% das crianças alfabetizadas em 2024, sendo eles: Catunda, Coreaú, Forquilha, Graça, Novo Oriente, Pacujá, Piquet Carneiro, Pires Ferreira e Poranga. Resultados são do Indicador Criança Alfabetizada (Ica), do Ministério da Educação (Mec).

De acordo com a ferramenta federal, o Ceará foi o único estado brasileiro a alcançar 85% das crianças da rede pública alfabetizadas na idade certa, superando a meta nacional, que é de 80%. 

O ministro da Educação, Camilo Santana, citou o desempenho do Estado durante coletiva de imprensa realizada na cerimônia. "O Ceará é uma referência no Brasil, principalmente na alfabetização", destacou, completando: "Pela primeira vez estamos tendo uma avaliação censitária por aluno, escola e município. Nós queremos fazer do Ceará um exemplo para o Brasil. Quando uma criança não é alfabetizada na idade certa fica comprometida toda a vida escolar na Educação Básica".

Já o governador Elmano de Freitas (PT) destacou que o resultado será usado para seguir elevando o nível educacional da unidade federativa. "Nós queremos aproveitar essas experiências para poder elevar ainda mais o nível da educação pública do Ceará, e no ensino fundamental já é a melhor do Brasil. Nós já fomos destaque no ensino médio como o terceiro melhor resultado do País", disse.

O que você achou desse conteúdo?