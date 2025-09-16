9 cidades alcançaram 100% de alfabetização

Marcando os 18 anos do Programa Alfabetização na Idade Certa (Paic Integral), no evento também foi entregue troféus para nove municípios cearenses que tiveram 100% das crianças alfabetizadas em 2024, sendo eles: Catunda, Coreaú, Forquilha, Graça, Novo Oriente, Pacujá, Piquet Carneiro, Pires Ferreira e Poranga. Resultados são do Indicador Criança Alfabetizada (Ica), do Ministério da Educação (Mec).

De acordo com a ferramenta federal, o Ceará foi o único estado brasileiro a alcançar 85% das crianças da rede pública alfabetizadas na idade certa, superando a meta nacional, que é de 80%.

O ministro da Educação, Camilo Santana, citou o desempenho do Estado durante coletiva de imprensa realizada na cerimônia. "O Ceará é uma referência no Brasil, principalmente na alfabetização", destacou, completando: "Pela primeira vez estamos tendo uma avaliação censitária por aluno, escola e município. Nós queremos fazer do Ceará um exemplo para o Brasil. Quando uma criança não é alfabetizada na idade certa fica comprometida toda a vida escolar na Educação Básica".

Já o governador Elmano de Freitas (PT) destacou que o resultado será usado para seguir elevando o nível educacional da unidade federativa. "Nós queremos aproveitar essas experiências para poder elevar ainda mais o nível da educação pública do Ceará, e no ensino fundamental já é a melhor do Brasil. Nós já fomos destaque no ensino médio como o terceiro melhor resultado do País", disse.