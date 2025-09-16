Ex-alunas relembram importância da formação

A documentarista da TV Assembleia, da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Angela Gurgel, passou pelas salas de ensino do Colégio Imaculada Conceição durante um ano.
"Esse período foi tão significativo (...) [Tenho] muita felicidade pelo reconhecimento da gente. Fui professora daqui por um ano e sou muito grande. Nesse colégio fiz a minha grande riqueza, que são minhas amigas até hoje", afirma.
Sobre a importância do colégio à educação cearense, Angela responde: "É um colégio de tradição. A maior prova são os anos que ele já percorreu e é de grande importância na educação do Ceará, haja vista as pessoas respeitosas que o colégio formou", finaliza.
A aposentada Célida Andrade, conta que estudou no colégio durante 7 anos. "A escola oferecia o internato, a gente basicamente morava na escola", conta.
"Depois fui pra universidade, onde fiz o curso de letras, mas nunca atuei nessa área. Eu fui comerciante durante 34 anos. Eu sou muito ligada a essa instituição que me ensinou tudo o que sou hoje", complementa.