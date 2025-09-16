Linha do tempo do Colégio Imaculada Conceição

1865
Chegam a Fortaleza sete Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, lideradas pela irmã Margarida (Marguerite) Bazet, para iniciar a obra educativa e assistencial.
1865
Combinando educação formal e acolhimento, o colégio ampara a primeira órfã, em julho de 1865.
1867
Transferência do colégio para a quadra entre as ruas Cel. Ferraz, Costa Barros, 25 de Março e Av. Santos Dumont — localização atual.
1887
Falecimento da irmã Margarida Bazet, primeira superiora do colégio.
1898
Construção da Igreja do Pequeno Grande, em estilo neogótico, inaugurada em 1903.
1921
Pela Lei nº 1.096, o colégio é equiparado à Escola Normal do Estado, legitimando sua função formadora de professoras.
1925
Primeira turma de normalistas se diploma no colégio, marco da formação docente feminina no Ceará. A equiparação do colégio simboliza a inserção da mulher na formação profissional e cultural.
1930
Reformas pedagógicas e mudanças no regime sacro-disciplinar acompanham a modernização da escola. A educação se torna bandeira política: movimentos estudantis crescem, e intelectuais cearenses como Rachel de Queiroz (romancista modernista) e Antônio Martins Filho (fundador da UFC, em 1954) reforçam a relação entre cultura, política e ensino superior.
2015
o tombamento do conjunto arquitetônico (Colégio, Igreja do Pequeno Grande e escolas vizinhas) é aprovado pelo Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural (Comphic), primeiro tombamento de Fortaleza.
2025
Comemorações dos 160 anos do Colégio da Imaculada Conceição, com abertura do museu e ações de memória.
O Colégio é uma das 13 instituições que fazem parte da rede de educação vicentina em todo o País. Confira a lista abaixo:
Casa da Criança Irmã Marcillac - Fortaleza | CE
Centro Educacional
Juvenal de Carvalho - Cascavel | CE
Centro Educacional Virgem Poderosa - São Benedito | CE
Colégio da Imaculada Conceição - Fortaleza | CE
Colégio Maria
Imaculada - Sobral | CE
Colégio N. Senhora Auxiliadora - Fortaleza | CE
Colégio São Vicente de Paulo - São Luís | MA
Colégio Tenente Ângelo de Siqueira Passos - Viçosa do Ceará | CE
Colégio Medalha Milagrosa - Fortaleza | CE
Externato São Vicente de Paulo - Fortaleza | CE
Instituto Maria Imaculada - Pacoti | CE
Instituto São José - Aracati | CE
Patronato São José de Ribamar - São José de Ribamar | MA