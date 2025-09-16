Linha do tempo do Colégio Imaculada Conceição

1865

Chegam a Fortaleza sete Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, lideradas pela irmã Margarida (Marguerite) Bazet, para iniciar a obra educativa e assistencial.

1865

Combinando educação formal e acolhimento, o colégio ampara a primeira órfã, em julho de 1865.

1867

Transferência do colégio para a quadra entre as ruas Cel. Ferraz, Costa Barros, 25 de Março e Av. Santos Dumont — localização atual.

1887

Falecimento da irmã Margarida Bazet, primeira superiora do colégio.

1898

Construção da Igreja do Pequeno Grande, em estilo neogótico, inaugurada em 1903.

1921

Pela Lei nº 1.096, o colégio é equiparado à Escola Normal do Estado, legitimando sua função formadora de professoras.

1925

Primeira turma de normalistas se diploma no colégio, marco da formação docente feminina no Ceará. A equiparação do colégio simboliza a inserção da mulher na formação profissional e cultural.

1930

Reformas pedagógicas e mudanças no regime sacro-disciplinar acompanham a modernização da escola. A educação se torna bandeira política: movimentos estudantis crescem, e intelectuais cearenses como Rachel de Queiroz (romancista modernista) e Antônio Martins Filho (fundador da UFC, em 1954) reforçam a relação entre cultura, política e ensino superior.

2015

o tombamento do conjunto arquitetônico (Colégio, Igreja do Pequeno Grande e escolas vizinhas) é aprovado pelo Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural (Comphic), primeiro tombamento de Fortaleza.

2025

Comemorações dos 160 anos do Colégio da Imaculada Conceição, com abertura do museu e ações de memória.

O Colégio é uma das 13 instituições que fazem parte da rede de educação vicentina em todo o País. Confira a lista abaixo:

Casa da Criança Irmã Marcillac - Fortaleza | CE

Centro Educacional

Juvenal de Carvalho - Cascavel | CE

Centro Educacional Virgem Poderosa - São Benedito | CE

Colégio da Imaculada Conceição - Fortaleza | CE

Colégio Maria

Imaculada - Sobral | CE

Colégio N. Senhora Auxiliadora - Fortaleza | CE

Colégio São Vicente de Paulo - São Luís | MA

Colégio Tenente Ângelo de Siqueira Passos - Viçosa do Ceará | CE

Colégio Medalha Milagrosa - Fortaleza | CE

Externato São Vicente de Paulo - Fortaleza | CE

Instituto Maria Imaculada - Pacoti | CE

Instituto São José - Aracati | CE

Patronato São José de Ribamar - São José de Ribamar | MA