Mais de 50 suspeitos foram presos ou apreendidos

Até as 20h30min de ontem, 52 pessoas haviam sido presas ou apreendidas suspeitas de envolvimento no segundo dia de foguetórios convocados por facções criminosas em diversos pontos da Região Metropolitana de Fortaleza. Com isso, subiu para 71 o número de capturas de suspeitos de participação nos atos em 24 horas.

Nessa terça, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), houve capturas em Fortaleza em bairros como Planalto Ayrton Senna, Prefeito José Walter, Passaré, Mondubim, Vila Manoel Sátiro, Canindezinho e Siqueira. Também foram registradas prisões ou apreensões em Pacatuba, Horizonte, Maracanaú (na Região Metropolitana de Fortaleza), Canindé e Quixadá (no Interior).

"No âmbito da PCCE, os suspeitos estão sendo investigados pela prática de crimes como associação criminosa, pichação e integrar organização criminosa", informou a SSPDS. "A ocorrência segue em andamento durante esta terça-feira, podendo, inclusive, aumentar o número de suspeitos capturados ao longo da noite". A pasta também afirmou que os suspeitos estão sendo conduzidos para a sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Os nomes dos presos não foram divulgados.

Ainda na noite de ontem, o governador Elmano de Freitas (PT) foi às redes sociais manifestar-se sobre as queimas de fogos generalizadas. "Prenderemos todos que queiram tirar a paz da população", publicou Elmano. "Reforçaremos o policiamento onde for preciso. Quanto mais tentarem desafiar, mais sentirão o braço forte da lei". (Lucas Barbosa)