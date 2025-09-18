2ª Cúpula Global

Dia 1 - quinta-feira, 18 de setembro

Sessão de abertura com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o ministro da Educação, Camilo Santana

Horário: 8:45 - 10:15

Sessão 1: Mostrando o progresso

Horário: 10:15 - 12:15

Sessão 2: Aplicando o que funciona - mais evidências para os tomadores de decisão

Horário: 14:15 - 15:30

Sessão 3: Combinando ambição com estratégias de financiamento sustentável

Horário: 16:00 - 17:20

Dia 2 - sexta-feira, 19 de setembro

Sessão 4: Preparando o futuro - alimentação escolar e sistemas alimentares sustentáveis

Horário: 9:00 - 10:30

Sessão 5: Alimentação Escolar como Rede Estratégica de Proteção: fortalecendo resiliência e capital humano

Horário: 11:00 - 12:00

Sessão 6: O poder das cidades e municípios: impulsionando inovação e responsabilidade em nível local

Horário: 12:00 - 12:45

Sessão 7: Parcerias de Impacto: governos e parceiros avançando com a alimentação escolar para todas as crianças

Horário: 14:30 - 15:45