"Boas-vindas" à facção TCP no Ceará são com prisões, diz secretário de Segurança

“Nós demos as boas-vindas com a prisão de 28 criminosos hoje”, disse o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, em relação à chegada da facção Terceiro Comando Puro (TCP) no Estado. Em entrevista ao O POVO, ontem, 17, Sá afirmou: “É assim que serão tratados, com o rigor da lei, mas com o devido processo legal”.

As primeiras prisões contra o grupo aconteceram durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nessa quarta-feira. Inicialmente, as ações eram focadas nas capturas de membros da Guardiões do Estado (GDE), mas que, desde terça-feira, 16, passaram a migrar para TCP após avanço do Comando Vermelho (CV), em Fortaleza.

Conforme Sá, o setor de inteligência da SSPDS vem realizando o monitoramento da movimentação das facções criminosas. “É uma movimentação nacional. Obviamente que tem reflexos aqui [...]. Mas, hoje, nós demos as boas-vindas com a prisão de 28 membros dessa organização criminosa”, disse

O POVO mostrou que a migração seria de uma parte da GDE havendo, assim, uma divisão interna, na qual uma parte busca a aproximação com o grupo criminoso, também de origem carioca, e outra não. Os comunicados da facção, conhecidos como “salves”, confirmam o levantamento da bandeira do TCP na Capital.

Os informativos criminosos começaram a circular após um foguetório registrado na segunda-feira, 15, o qual estaria relacionado à tomada de novos territórios pelo CV, na Capital. Posteriormente, a GDE passou a comunicar a migração para a facção TCP, com objetivo de fortalecer a luta contra a facção carioca.

Para anunciar oficialmente a mudança, um novo foguetório foi realizado na noite de terça-feira. No dia, foram registradas pichações em muros com as siglas do TCP+GDE. Um ônibus também foi alvo das manifestações.

Em nota, o Sindiônibus confirmou que um ônibus da linha 346 – UPA Canindezinho/Jardim Fluminense/Siqueira foi alvo de ato de vandalismo. As linhas 346 e 382 (Parque Jerusalém/Siqueira) funcionaram normalmente até às 20 horas.

Após esse horário, a circulação foi suspensa temporariamente, mas foi retomada às 21h30min com escolta da Polícia Militar. A entidade informou que, na manhã de ontem, 17, a operação das linhas na região foi totalmente normalizada.

Em dois dias de foguetórios, 95 pessoas são presas por promover facções

Em dois dias de foguetórios no Ceará, 95 pessoas foram presas envolvidas nas ações e suspeitas de promover organizações criminosas. Foram 16 presos na segunda-feira, 15, e outros 76 na terça-feira, 16. Também foram apreendidos ainda fogos de artifício, veículos, drogas, armas de fogo e munições.

Os presos foram conduzidos para delegacias da Polícia Civil, sendo 32 capturados em Fortaleza, 29 na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), como nos municípios de Maracanaú, Aquiraz, Pacatuba, Paracuru e Horizonte, além de 15 no Interior, em Canindé, Quixadá e Morada Nova.

Conforme o titular da SSPDS, a maioria das prisões foram convertidas em preventivas. “Elas foram presas por associação, organização criminosa, apologia e crimes congêneres”, disse Sá.

Ainda segundo o secretário, não foi identificado nenhuma liderança entre os presos, o que acredita que os suspeitos são pessoas utilizadas como mão de obra dos crimes, os “operários do crime organizado”.

“As lideranças estão distantes, em tese, não acabam fazendo esse tipo de papel de ação. Eles determinam que isso ocorra”, afirmou.

