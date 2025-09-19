Sintomas de cada doença

Veja as diferenças entre algumas das principais doenças respiratórias desta época do ano:

Gripe (vírus influenza): infecção causada por vírus, que pode ter como sintomas febre alta, tosse seca, dores no corpo, mal-estar intenso, podendo evoluir para complicações respiratórias como pneumonia.

Rinite: inflamação da mucosa nasal, geralmente alérgica. Gera sintomas como espirros, coriza clara, coceira no nariz e nos olhos, sem febre e sem comprometimento geral.

Sinusite: inflamação dos seios da face, que são espaços aéreos nos ossos da face. Muitas vezes é secundária à infecção viral ou bacteriana. Sintomas são dor de cabeça, pressão na face, secreção nasal espessa e amarelada, congestão nasal.