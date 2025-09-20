Logo O POVO+
Após foguetórios de facções, operação mobiliza 700 policiais
Após foguetórios de facções, operação mobiliza 700 policiais

Ceará. Saturação Total
Foto: Divulação/SSPDS Operação mobiliza forças da segurança no Ceará

A operação Saturação Total mobilizou mais de 700 policiais nesta sexta-feira, 19, em todo o Ceará. Em Fortaleza, o número de agentes reunidos é de 255. O objetivo da ação é de ampliar a presença das forças de segurança e garantir tranquilidade da população. A saída dos profissionais na capital cearense aconteceu na praça do Cuca, no Jangurussu. 

Operação é realizada após intensa queima de fogos foi registrada em várias regiões de Fortaleza e Região Metropolitana nas noites de segunda-feira, 15, e de terça-feira, 16.

Durante a partida das viaturas estavam o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, além do gestor da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e representantes da Polícia Militar do Ceará e da Polícia Civil. 

Roberto Sá descreveu o reforço realizado em áreas mais necessárias: esses pontos são monitorados e se tornam alvo da operação após o trabalho de inteligência da pasta. "As polícias irão fazer esse trabalho de maior ostensividade, de maior abordagem, de maior presença para proteger à nossa população", disse

Durante a semana, foram registradas 135 prisões em operações contra organizações criminosas. Deste total, 95 são suspeitos de envolvimento com grupos criminosos e atos como explosões de fogos de artifício e pichações.

"Nesta semana, eles praticaram atos de ousadia, como provocações e queima de fogos, mas nossas instituições policiais agiram de forma muito rápida, efetiva e profissional", destacou Roberto Sá. A pasta divulgou a operação "Knockdown", que resultou em sete pessoas presas por integrar um grupo criminoso de origem carioca. 

Em Sobral, houve o cumprimento de cinco prisões, além de 14 mandados de busca e apreensão e o bloqueio de 14 contas bancárias. A operação Obstaculum atuou no cumprimento de 28 mandados de prisão, sendo 12 contra pessoas que já estavam detidas e 12 de busca e apreensão na Capital e Região Metropolitana.

 

