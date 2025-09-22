Homem é morto e 5 são baleados em Itapipoca

Um homem de 28 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo, 21, em uma via pública do bairro Coqueiro, no município de Itapipoca, a 138 km de Fortaleza. Na mesma ocorrência, outras cinco pessoas foram lesionadas pelos tiros e socorridas em uma unidade hospitalar local.
Conforme as informações policiais, a vítima, de 28 anos, foi a óbito ainda no local e tinha antecedente criminal por ameaça. Foi o terceiro caso no interior cearense, em menos de 48 horas, com a descrição de tentativa de chacina. Os outros dois aconteceram em Sobral (5 baleados, com 1 morto e 4 feridos) e Juazeiro do Norte (4 baleados, com 3 mortos e 1 ferido).
O crime aconteceu no cruzamento das ruas João Cordeiro e Caio Prado, próximo à Praça dos Três Climas, em uma área movimentada e conhecida por concentrar vários bares da cidade.
Informações sobre a identificação dos autores dos disparos não foram divulgadas. A nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou apenas que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o homicídio. A Delegacia de Itapipoca está à frente das investigações.