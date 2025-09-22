Na sombra das árvores, missa discute a saúde mental de fiéis

Foto: FÁBIO LIMA Missa no Parque rio Branco tem como tema Igreja e Saúde Mental

O Parque Rio Branco, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, recebeu ontem missa promovida pelo Movimento Igreja em Saída. A celebração foi dedicada ao tema da relação da Igreja com a saúde mental.

Com dezenas de fiéis reunidos, a cerimônia refletiu sobre a importância de integrar fé, comunidade e cuidados psicológicos.

￼Padre Ermanno Allegri, do Movimento Igreja em Saída, explicou que a iniciativa das missas ao ar livre nasceu há cinco anos para tornar as celebrações mais próximas do cotidiano dos fiéis.

Durante a celebração, foi enfatizado que muitas pessoas em sofrimento psicológico acabam isoladas e até mesmo sentem-se excluídas das suas comunidades religiosas.

A homilia também contou com reflexões do padre Rino Bonvini, missionário italiano e médico psiquiatra há três décadas radicado no Ceará. Ele destacou que a saúde mental se tornou um dos grandes desafios contemporâneos, com índices crescentes de depressão, ansiedade, dependência química e suicídio.

"É necessário potencializar todos os recursos que o SUS deveria garantir por meio da rede de saúde mental, com os Caps, as residências terapêuticas e, sobretudo, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics)".

Ele ressaltou que fatores sociais - como pobreza, violência e miséria - contribuem para agravar os transtornos psíquicos.

Camila Saraiva, 34, moradora do Joaquim Távora, ressaltou a alegria de acompanhar a celebração ao ar livre. Ela foi na companhia do marido, Nuno Cruz, 34, e da filha Cecília, de 7 meses.

"A saúde mental é uma base da nossa vida, dela depende tudo. Então receber essa mensagem — eu sou católica — dentro da minha religião, e neste espaço, me deixa mais tranquila e consciente".

Morador do Passaré, Leonardo Accioly, 44, participou da celebração convidado pelo pai, que mora próximo ao Parque. Para ele, a celebração trouxe uma reflexão importante sobre acolhimento.

"A intenção da igreja é cada vez mais a gente acolher. Além disso, foi falado sobre a importância de cuidarmos de nós mesmos: trabalhar, mas também ter momentos de descanso. Estar mais próximo da família, refletir, descansar, tudo isso faz diferença".