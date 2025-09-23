Arborização da ciclovia da Dom Luís começou ontem

Foto: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza Arborização irá se estender por 1,9 km na Dom Luís

A arborização da ciclofaixa da avenida Dom Luís, em Fortaleza, teve início ontem, 22. Ao todo, 1,9 quilômetro (km) da via será arborizado, no trecho entre as ruas Castro Monte e Tibúrcio Cavalcante, com o intuito de diminuir a temperatura da pista que, de acordo com a Prefeitura, pode chegar a 51,2°C.

Dos quase 2 km que receberão as árvores, 1,4 km serão unidirecionais e 0,5 km bidirecionais, com canteiro central arborizado, rampas de acesso, paisagismo e iluminação. A obra tem investimento de R$ 1 milhão e deve ser entregue até 30 de novembro deste ano.

A escolha por melhorar as condições de pedalada na avenida faz parte de uma legenda vista já há alguns anos na cidade, de incentivo ao uso das bicicletas para atividades cotidianas. Segundo dados da Prefeitura, 43% dos mais de 200 mil deslocamentos de bicicleta feitos diariamente na cidade são de passageiros indo para o trabalho.

“Fortaleza já é a capital com maior percentual de deslocamentos diários por bicicleta no Brasil, são 235 mil viagens por dia. Com a ciclovia arborizada, queremos ampliar a segurança, reduzir o calor urbano e oferecer mais conforto a trabalhadores e estudantes que dependem da bicicleta como meio de transporte”, afirma o secretário da Conservação e Serviços Públicos, Abreu Machado.

O recurso a ser utilizado para a instalação das árvores provém de premiação concedida pela Bloomberg Philanthropies, empresa filantrópica estadunidense que investe em programas para melhoria da qualidade de vida nas grandes cidades.

Em junho passado, a Terra do Sol foi escolhida para participar do Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (BICI), programa que destina $ 1 milhão para as cidades investirem em projetos de ciclismo.

Arborização não deverá afetar acesso ao comércio, diz Prefeitura

Dividido em duas etapas, o projeto não deverá prejudicar o acesso ao comércio da região, de acordo com a Prefeitura. As interdições serão divididas em em bloqueios de três quarteirões cada, que deverão durar entre 10 a 15 dias cada.

De acordo com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), os estacionamentos das lojas também não deverão ser prejudicados.

“Planejamos a obra por etapas para reduzir os impactos no comércio e no tráfego. Nossa prioridade é garantir o acesso a todos os estabelecimentos e o fluxo de veículos, ao mesmo tempo em que avançamos na entrega da infraestrutura cicloviária,” reforça Abreu Machado.

Além da Dom Luís, a avenida Coronel Carvalho, que vai da Barra do Ceará ao Antônio Bezerra, também deverá ser arborizada. Os plantios estão previstos para serem iniciados no dia 6 de outubro.



