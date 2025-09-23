Assaltos a ônibus em Fortaleza caem em 79,4%, aponta Sindiônibus

Foto: FERNANDA BARROS ￼MOVIMENTAÇÃO em ônibus no Terminal do Papicu, em Fortaleza

Os assaltos nos coletivos de Fortaleza caíram em 79,4% entre janeiro e agosto deste ano em relação ao mesmo período de 2024. Saindo de 306 para 63. É o que aponta um levantamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), divulgado na tarde de ontem, 22.

Conforme o Sindiônibus, em 2024, foram contabilizados 374 assaltos a ônibus, com redução progressiva mês a mês: de 71 ocorrências em janeiro para 19 em dezembro, contabilizando uma queda de aproximadamente 73%.

Em 2025, os meses de julho e agosto registraram apenas 11 assaltos. O número é 75% menor em comparação ao mesmo período de 2024, quando ocorreram 44 casos.

De acordo com o Sindiônibus, a diminuição nas ocorrências se deu devido a uma parceria entre o Sindicato e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Parte da cooperação prevê que as empresas associadas à entidade registrem Boletins de Ocorrência (B.O) e forneçam informações que possam contribuir para as investigações policiais.

Em 2013, média era de sete assaltos a ônibus por dia em Fortaleza



Conforme o presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, o ano com maior número de ocorrências foi 2013, chegando a ter pelo menos sete assaltos por dia.

“O que a gente identificou na época é que desde o início [tinha] esse volume de R$ 40 reais como limite que ficava para troco. Por que de repente [esse dinheiro] voltou a interessar nesses assaltos? A ligação que a gente fez foi a um tipo de droga que estava crescendo [e era] muito barato, que era o crack", afirma.

De acordo com Dimas, existiam dois tipos de assalto: ao cobrador — quando a função na rede de ônibus existia — e à população. “Quando a gente foi tirando dinheiro [de circulação], esse [tipo de] assalto foi sumindo”, complementa o presidente do Sindicato.

Em 2024, o número de ocorrências triplicou em relação ao ano anterior, com janeiro sendo o pior mês do ano.

Ferramentas que auxiliam na segurança

Para ajudar a diminuir o número de casos, foram lançadas três ferramentas para auxiliar na segurança: Operação Passageiro Seguro, lançada em 2017; Programa Segurança no Ponto, lançada em 2024; e a ferramenta Meu Celular, também apresentada em 2024.

“Nosso melhor momento até então era 2023, e tem chance de 2025 voltar a esse patamar (...) Então, a nossa esperança é que 2025 feche um novo recorde positivo, nesse sentido de menor número de assaltos", afirmou o presidente do Sindiônibus.

Dimas destacou a importância da participação da população: "A partir do momento que a população faz o registro da ocorrência, através do (B.O) ou até mesmo da denúncia pelo 181, fica mais rápido algum mapeamento daquela área".

Em relação às festas de fim de ano, Dimas acrescenta que a corporação realiza operações e linhas especiais.

“O que pode mudar a depender da data é a operação, que pode ter um planejamento diferenciado ou uma preparação para essa ação contingencial", finaliza.

Ocorrência de assaltos entre 2017 à 2025

Confira abaixo os dados do Relatório Mensal de Assaltos entre 2017 à 2025

Foto: Divulgação/Sindiônibus e Geope Relatório mensal entre os anos de 2017 à 2025

Fonte: Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) / Gerência de Operações (Geope)

