Rede federal teve maior número de matrículas no setor público 

Entre as categorias públicas apresentadas no Censo da Educação Superior, a rede federal foi a que apresentou o maior crescimento no número de matrículas em cursos de graduação do Ceará ao longo dos últimos dez anos. Em 2024, o número de inscrições foi de 52.892, quando em 2010 o total foi 29.530.

Do total de alunos que foram matriculados nesse período em instituições federais do Estado, 24,81% foram inscritos em formações da área da Educação; 24,56% na área de Engenharia, Produção e Construção; 10,45% na área de Saúde e Bem Estar; 10,7% na área de Negócios, Administração e Direito, entre outras.

No mesmo intervalo de tempo analisado, a rede estadual registrou crescimento do número de matrículas, indo de 30.900 inscrições em 2012 para 31.166 em 2024. Mais da metade dos alunos inscritos em instituições estaduais (60,67%) foram matriculados em formações ligadas a área da Educação.

Índices seguem cenário nacional. Censo mostra que a rede federal foi a categoria pública que mais teve aumento de matrículas no Brasil — aumento de 11,7%. Já a rede estadual teve aumento de 8,3%. Além disso, a rede municipal registrou queda no número de matrículas de 51,2%.

Durante apresentação dos dados, Manuel Palácios, presidente do Inep, falou sobre desafios enfrentados no ensino do Brasil. "Há um plano para a educação brasileira. O grande desafio é acelerar o ritmo e orientar expansão da educação superior em sintonia com o Plano Nacional de Educação", destacou.