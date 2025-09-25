Logo O POVO+
Com multidão de fieis, missa começa antes do sol nascer
CIDADES

Com multidão de fieis, missa começa antes do sol nascer

Promessas. Celebração
Edição Impressa
Tipo Notícia

Romeiros foram chegando até a Praça da Basílica, onde o evento iria ocorrer, quando o sol nem ameaçava nascer ainda. Muitos dormiram nas calçadas, compartilhando lençóis e comida. Alguns carregavam pés com calos, joelhos machucados e um caminhar que mostrava cansaço. Aos poucos, alguns moradores se juntaram, com bancos e cadeiras. Todos, de crianças a idosos, vestiam roupas simples e se apinhavam despidos de vaidade, a exemplo do santo a quem foram celebrar.

Frei Gilmar Nascimento, que presidiu a abertura, fez um instante de acolhimento e, às 4 horas, deu início aos festejos. Foram hasteadas as bandeiras do Brasil, de Canindé e de São Francisco, com o cântico dos hinos e músicas respectivas.

"Que esse País seja um lugar de esperança, (...) Porque o Brasil é soberania nossa (...) O Brasil é dos brasileiros", disse o líder religioso antes da insígnia nacional ser hasteada. Em seguida, a igreja ganhou um letreiro colorido com os dizeres "São Francisco Rogai Por Nós" e fogos de artifício tomaram conta do céu. Assim, a missa foi iniciada para a multidão de fieis. Muitos usavam o traje franciscano, que faz parte de promessas feitas ao santo.

Foi o caso de Maria Clara, 16. A estudante nasceu prematura e, para que sobrevivesse, sua mãe prometeu que todos os anos a filha viria ao festejo com vestes franciscanas. "Sou um milagre. Ele é um santo protetor pra mim", diz. Francisco Delfino, 63, foi curado pelo santo. Morador de Canindé, ele fez uma promessa após adoecer e veio à celebração com vestes franciscanas agradecer a graça alcançada. Para o aposentado, o santo representa "saúde". 

Ao nascer do sol, a missa se encaminhou para o fim. Quando a multidão foi se dispersando, a rua surgiu tomada por camêlos de artigos religiosos. Além de alimentar a fé, festejos também contribuem para a renda da cidade. "É muito movimentado. (Traz) muitos lucros para todos nós", diz Erbenia Brito, 52. Ela abre o estabelecimento do qual é dona, ao lado da basílica, mais cedo na época de festas.

Com tema "São Francisco, sinal de esperança no cuidado com a criação", evento celebra o jubileu de 800 anos da composição do Cântico das Criaturas, escrita por São Francisco em um de seus momentos de maior sofrimento. Festejos seguem até o dia 4 de outubro, com programação que inclui: missas, batizados, procissões, novenas e atividades culturais.

O que você achou desse conteúdo?