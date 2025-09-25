Com multidão de fieis, missa começa antes do sol nascer

Romeiros foram chegando até a Praça da Basílica, onde o evento iria ocorrer, quando o sol nem ameaçava nascer ainda. Muitos dormiram nas calçadas, compartilhando lençóis e comida. Alguns carregavam pés com calos, joelhos machucados e um caminhar que mostrava cansaço. Aos poucos, alguns moradores se juntaram, com bancos e cadeiras. Todos, de crianças a idosos, vestiam roupas simples e se apinhavam despidos de vaidade, a exemplo do santo a quem foram celebrar.

Frei Gilmar Nascimento, que presidiu a abertura, fez um instante de acolhimento e, às 4 horas, deu início aos festejos. Foram hasteadas as bandeiras do Brasil, de Canindé e de São Francisco, com o cântico dos hinos e músicas respectivas.

"Que esse País seja um lugar de esperança, (...) Porque o Brasil é soberania nossa (...) O Brasil é dos brasileiros", disse o líder religioso antes da insígnia nacional ser hasteada. Em seguida, a igreja ganhou um letreiro colorido com os dizeres "São Francisco Rogai Por Nós" e fogos de artifício tomaram conta do céu. Assim, a missa foi iniciada para a multidão de fieis. Muitos usavam o traje franciscano, que faz parte de promessas feitas ao santo.

Foi o caso de Maria Clara, 16. A estudante nasceu prematura e, para que sobrevivesse, sua mãe prometeu que todos os anos a filha viria ao festejo com vestes franciscanas. "Sou um milagre. Ele é um santo protetor pra mim", diz. Francisco Delfino, 63, foi curado pelo santo. Morador de Canindé, ele fez uma promessa após adoecer e veio à celebração com vestes franciscanas agradecer a graça alcançada. Para o aposentado, o santo representa "saúde".

Ao nascer do sol, a missa se encaminhou para o fim. Quando a multidão foi se dispersando, a rua surgiu tomada por camêlos de artigos religiosos. Além de alimentar a fé, festejos também contribuem para a renda da cidade. "É muito movimentado. (Traz) muitos lucros para todos nós", diz Erbenia Brito, 52. Ela abre o estabelecimento do qual é dona, ao lado da basílica, mais cedo na época de festas.

Com tema "São Francisco, sinal de esperança no cuidado com a criação", evento celebra o jubileu de 800 anos da composição do Cântico das Criaturas, escrita por São Francisco em um de seus momentos de maior sofrimento. Festejos seguem até o dia 4 de outubro, com programação que inclui: missas, batizados, procissões, novenas e atividades culturais.