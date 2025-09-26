Ceará não bate meta de redução de homicídios no 2º quadrimestre do ano

O Ceará não bateu a meta de redução de homicídio estipulada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para o segundo quadrimestre deste ano. Enquanto o Estado pretendia registrar, no máximo, 942 assassinatos de maio a agosto, 1.039 mortes foram registradas no período.
Os números foram divulgados na edição de terça-feira, 23, do Diário Oficial do Estado (DOE). Os resultados publicados ainda mostram que Fortaleza também não bateu a meta de redução de Crimes Violentos Letais Intencionais (os CVLIs, a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte).
Na Capital, eram esperados no máximo 228 homicídios no segundo quadrimestre, mas foram registrados 259 assassinatos. Das 10 Áreas Integradas de Segurança (AIS) nas quais a SSPDS divide Fortaleza, apenas três conseguiram alcançar a meta.
Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), também não obtiveram êxito. Em Caucaia, pretendia-se, no máximo, 71 CVLIs no quadrimestre, mas ocorreram 88 mortes no período. Já em Maracanaú, onde o teto era de 43 crimes, registraram-se 60 assassinatos.
Além de Caucaia (AIS 11) e Maracanaú (AIS 12), há outras quatro AIS na RMF. Duas conseguiram alcançar as metas previstas: a AIS 13 (Eusébio, Aquiraz, Pindoretama e Cascavel) e a AIS 23 (Paracuru, Paraipaba, São Luis do Curu, São Gonçalo do Amarante e Trairi).
No Interior, por sua vez, das nove AIS existentes, cinco bateram a meta. Confira a seguir a íntegra dos números de CVLIs no segundo quadrimestre do ano:
Apesar das metas de CVLIs não terem sido alcançadas no Estado, as metas referentes a roubos foram batidas. Era previsto um teto de 10.480 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) no quadrimestre em todo o Ceará, mas o resultado realizado apontou 9.891 roubos.
Fortaleza também alcançou a meta, já que foram registrados 6.828 CVPs, 5,28% a menos que a marca estipulada de 7.209 roubos. A mesma coisa os municípios da RMF, que precisavam satisfazer a meta de 1.653 CVPs e registrou 1.620 roubos.
No Interior Norte, eram esperados até 921 roubos e foram registrados 829. Já no Interior Sul, a meta era de 697 CVPs e o resultado foi 614.
Além de CVLIs e CVPs, a SSPDS também estabeleceu metas para o Corpo de Bombeiros e para a Perícia Forense do Estado. Clique aqui para conferir como se saíram essas duas corporações nas metas estipuladas.