Ceará não bate meta de redução de homicídios no 2º quadrimestre do ano

Foto: FCO FONTENELE ￼OPERAÇÕES de saturação têm sido realizadas pela SSPDS

O Ceará não bateu a meta de redução de homicídio estipulada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para o segundo quadrimestre deste ano. Enquanto o Estado pretendia registrar, no máximo, 942 assassinatos de maio a agosto, 1.039 mortes foram registradas no período.

Os números foram divulgados na edição de terça-feira, 23, do Diário Oficial do Estado (DOE). Os resultados publicados ainda mostram que Fortaleza também não bateu a meta de redução de Crimes Violentos Letais Intencionais (os CVLIs, a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte).

Na Capital, eram esperados no máximo 228 homicídios no segundo quadrimestre, mas foram registrados 259 assassinatos. Das 10 Áreas Integradas de Segurança (AIS) nas quais a SSPDS divide Fortaleza, apenas três conseguiram alcançar a meta.

Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), também não obtiveram êxito. Em Caucaia, pretendia-se, no máximo, 71 CVLIs no quadrimestre, mas ocorreram 88 mortes no período. Já em Maracanaú, onde o teto era de 43 crimes, registraram-se 60 assassinatos.

Além de Caucaia (AIS 11) e Maracanaú (AIS 12), há outras quatro AIS na RMF. Duas conseguiram alcançar as metas previstas: a AIS 13 (Eusébio, Aquiraz, Pindoretama e Cascavel) e a AIS 23 (Paracuru, Paraipaba, São Luis do Curu, São Gonçalo do Amarante e Trairi).

No Interior, por sua vez, das nove AIS existentes, cinco bateram a meta. Confira a seguir a íntegra dos números de CVLIs no segundo quadrimestre do ano: Clique aqui para baixar o PDF. . E clique aqui para saber onde fica cada uma das AIS do Estado.

Ceará bate metas de roubos

Apesar das metas de CVLIs não terem sido alcançadas no Estado, as metas referentes a roubos foram batidas. Era previsto um teto de 10.480 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) no quadrimestre em todo o Ceará, mas o resultado realizado apontou 9.891 roubos.

Fortaleza também alcançou a meta, já que foram registrados 6.828 CVPs, 5,28% a menos que a marca estipulada de 7.209 roubos. A mesma coisa os municípios da RMF, que precisavam satisfazer a meta de 1.653 CVPs e registrou 1.620 roubos.



No Interior Norte, eram esperados até 921 roubos e foram registrados 829. Já no Interior Sul, a meta era de 697 CVPs e o resultado foi 614.

Além de CVLIs e CVPs, a SSPDS também estabeleceu metas para o Corpo de Bombeiros e para a Perícia Forense do Estado. Clique aqui para conferir como se saíram essas duas corporações nas metas estipuladas.