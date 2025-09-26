Novos servidores comemoram posse

Joyce Ferreira compareceu à cerimônia com os pais. Foram meses de estudos e abdicações que resultaram em sua aprovação como auxiliar de dentista.

"Para mim foi uma correria, porque eu estou com um bebê de seis meses em casa. Meu pai e minha mãe me acompanharam em tudo, eles estão sendo o meu suporte e essa base para eu assumir. As expectativas são altas para dar um futuro melhor para os meus filhos e uma estabilidade melhor para eles", comemora.

Às lágrimas de felicidade, a mãe da médica Sabrina Medino Malveira, de 26 anos, acompanhou a posse da filha no primeiro concurso. Malveira representou a categoria dos médicos durante o evento. Ela aguardava há um ano o chamamento e está feliz pelo que considera uma estabilidade.

"Nossa missão agora vai ser cuidar das pessoas, atendendo nos postos de saúde da melhor maneira possível, podendo levar um atendimento de qualidade e cuidar realmente das pessoas de Fortaleza", compartilhou.

A técnica de enfermagem Gabriele Moura, de 24 anos, conta que apreensiva após receber a notícia da extinção da Fagifor. Agora, ela celebra a conquista da estabilidade e tem esperança que o serviço de saúde na cidade melhore.

"Eu parei a vida social, só estudava", confessa aos risos. "Com essa posse, com o aumento do número de profissionais, o atendimento vai agilizar mais. Vai pesar menos para a gente. Espero que alivie mais e tenha um atendimento melhor para os pacientes", conta.