Seduc prepara plano de gestão de crises

Logo depois do crime, as aulas na escola Professor Luis Felipe foram temporariamente suspensas. De acordo com a Secretaria da Educação (Seduc), a medida foi adotada "para a realização dos devidos procedimentos de reorganização interna e garantia de acolhimento psicossocial" ao corpo escolar.

"O retorno das atividades será conduzido de forma gradual, em diálogo constante com a comunidade escolar, priorizando o cuidado, a segurança e o bem-estar coletivo (...) No retorno dos estudantes serão promovidos momentos de acolhimento conduzidos por psicólogos, assistentes sociais e professores diretores de turma, assegurando apoio emocional, segurança e escuta qualificada."

A secretaria diz que desenvolve, em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e outras entidades. "Esse plano também abrangerá a rede de escolas no que se refere à gestão de crises no ambiente escolar, prevenção de violência e fortalecimento da cultura de paz nas unidades de ensino."

O Ministério Público do Estado (MPCE) deve acompanhar elaboração do projeto. Proposta "é definir ações de curto, médio e longo prazo para garantir a permanência dos estudantes nas escolas com segurança". O MPCE deve entrar com ações de acolhimento e, posteriormente, com a implementação de estratégias para o retorno das aulas.

"Participamos dessa força tarefa para apoiar a articulação interinstitucional e garantir que as medidas urgentes e a médio prazo sejam efetivadas. As crianças e adolescentes têm direito a um ambiente escolar seguro e tranquilo", diz o promotor de justiça Jonas Mehl, titular da 8ª Promotoria de Justiça de Sobral.