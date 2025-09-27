Logo O POVO+
Seduc prepara plano de gestão de crises
Seduc prepara plano de gestão de crises

Logo depois do crime, as aulas na escola Professor Luis Felipe foram temporariamente suspensas. De acordo com a Secretaria da Educação (Seduc), a medida foi adotada "para a realização dos devidos procedimentos de reorganização interna e garantia de acolhimento psicossocial" ao corpo escolar. 

"O retorno das atividades será conduzido de forma gradual, em diálogo constante com a comunidade escolar, priorizando o cuidado, a segurança e o bem-estar coletivo (...) No retorno dos estudantes serão promovidos momentos de acolhimento conduzidos por psicólogos, assistentes sociais e professores diretores de turma, assegurando apoio emocional, segurança e escuta qualificada."

A secretaria diz que desenvolve, em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e outras entidades. "Esse plano também abrangerá a rede de escolas no que se refere à gestão de crises no ambiente escolar, prevenção de violência e fortalecimento da cultura de paz nas unidades de ensino." 

O Ministério Público do Estado (MPCE) deve acompanhar elaboração do projeto. Proposta "é definir ações de curto, médio e longo prazo para garantir a permanência dos estudantes nas escolas com segurança". O MPCE deve entrar com ações de acolhimento e, posteriormente, com a implementação de estratégias para o retorno das aulas.

"Participamos dessa força tarefa para apoiar a articulação interinstitucional e garantir que as medidas urgentes e a médio prazo sejam efetivadas. As crianças e adolescentes têm direito a um ambiente escolar seguro e tranquilo", diz o promotor de justiça Jonas Mehl, titular da 8ª Promotoria de Justiça de Sobral.

