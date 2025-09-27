Suspeito de matar dois alunos em escola de Sobral é preso

Foto: O POVO Dia depois ao ataque à escola na cidade de Sobral

Um dos suspeitos de matar dois alunos e ferir três em uma escola estadual de Sobral, na quinta-feira, 25, foi preso nessa sexta-feira, 26, no bairro Sumaré. Ele já havia cometido dois outros homicídios e tinha passagem por roubo, segundo informação do secretário da Segurança do Ceará, Roberto Sá.

Crime aconteceu no período da manhã, no horário de intervalo das aulas. Na ocasião, dois indivíduos atiraram contra jovens que estavam no estacionamento da escola Professor Luis Felipe, causando o óbito imediato de Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e de Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17.

Outros três alunos foram lesionados no abdômen, na coxa e na panturrilha, e levados para a Santa Casa de Misericórdia do município. Dois receberam alta hospitalar ainda durante a tarde da quinta. Câmeras de segurança chegaram a flagrar o momento, mostrando quando homens descem de uma moto e alcançam a calçada da escola. Dez tiros são ouvidos e eles em seguida retornam, se evadindo do local com o veículo.

Na manhã de ontem um dos suspeitos foi preso no bairro Sumaré. Capturas foram executadas pelo Núcleo de Homicídio da Delegacia Regional de Sobral, com apoio da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Conforme O POVO apurou, a moto usada no crime era roubada e foi apreendida.

Em coletiva de imprensa realizada horas depois da prisão, na cidade de Sobral, o secretário Roberto Sá informou que o homem foi capturado pelo duplo homicídio e tentativa de homicídio. Contudo, ele também tinha um mandado de prisão em aberto em razão de uma morte que teria cometido em julho último.

Além disso, o indivíduo já havia sido preso por outro homicídio em 2016, foi solto em 2018 e em janeiro de 2019 foi preso novamente por roubo, sendo solto em março de 2025.

"Já são quatro homicídios consumados e três tentados. Essa motivação (para o crime contra alunos) só vai ser descoberta com as entrevistas, com os depoimentos, com as outras diligências que estão sendo feitas. Importante ressaltar que, imediatamente após o fato, as polícias de Sobral iniciaram uma verdadeira caçada a esse criminoso, atuando de forma integrada e, devido a essa mobilização, ele não conseguiu fugir para mais longe", destacou Sá, elogiando o trabalho realizado pelas forças de segurança.

Secretário destacou que o homem preso estaria tentando "se esquivar do crime", mas que acabava caindo em contradição "o tempo todo". "Há muitos indícios, muitas provas de que ele esteve no cenário do crime, e a autoridade policial que vai efetuar o auto de prisão em flagrante tem a convicção de que ele esteve no cenário do crime, de que ele efetuou o disparo", destaca o representante da segurança estadual.

Sobre o segundo indivíduo que participou da ação, Roberto pontuou que a polícia ainda tenta descobrir a identidade do criminoso, reforçando que o crime "não vai ficar impune". Para dar celeridade a investigação, foi montado um gabinete de Coordenação Operacional em Sobral, composto pelas forças policiais.

Corpos das vítimas foram sepultados nessa sexta-feira, 26, no Cemitério São Francisco, no bairro Junca. O velório de Victor Guilherme Sousa de Aguiar ocorreu na manhã de ontem, no bairro Vila União. Já o corpo de Luiz Cláudio começou a ser velado na quinta-feira, momento que durou até às 16h de ontem.

Mortes seguiram repercutindo entre entidades públicas, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Nessa sexta, a entidade publicou em seu site uma nota prestando solidariedade às famílias das vítimas e afirmando que o episódio "viola os direitos de toda a comunidade escolar".

"O Unicef reitera o direito inviolável à proteção de cada menino e cada menina, conforme preveem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Convenção Sobre os Direitos das Crianças, instrumento internacional do qual o Brasil é signatário", complementa a nota.

Com informações da repórter Mirla Nobre

Seduc prepara plano emergencial de gestão de crises no ambiente escolar



Logo depois do crime, as aulas na escola Professor Luis Felipe foram temporariamente suspensas. De acordo com a Secretaria da Educação (Seduc), a medida foi adotada "para a realização dos devidos procedimentos de reorganização interna e garantia de acolhimento psicossocial" ao corpo escolar.

"O retorno das atividades será conduzido de forma gradual, em diálogo constante com a comunidade escolar, priorizando o cuidado, a segurança e o bem-estar coletivo (...) No retorno dos estudantes serão promovidos momentos de acolhimento conduzidos por psicólogos, assistentes sociais e professores diretores de turma, assegurando apoio emocional, segurança e escuta qualificada", destaca pasta.

Em nota encaminhada ao O POVO, secretaria diz que desenvolve, em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e diversas outras entidades, um plano de ação para garantir a proteção e o bem-estar dos estudantes e profissionais da EEM Luís Felipe, a retomada das aulas e o apoio integral às vítimas, às famílias e a toda a comunidade escolar, informando que acompanha de perto os alunos feridos.

"Esse plano também abrangerá a rede de escolas no que se refere à gestão de crises no ambiente escolar, prevenção de violência e fortalecimento da cultura de paz nas unidades de ensino", pontua.

O Ministério Público do Estado (MPCE) deve acompanhar elaboração do projeto. Em nota publicada em seu site, entidade informou que a proposta da iniciativa "é definir ações de curto, médio e longo prazo para garantir a permanência dos estudantes nas escolas com segurança".

Segundo órgão ministerial, entre as primeiras medidas que devem ser tomadas estão "o trabalho intersetorial para a construção do plano". O MPCE deve entrar com ações de acolhimento e, posteriormente, com a implementação de estratégias para o retorno das aulas de forma segura.

“Participamos dessa força tarefa para apoiar a articulação interinstitucional e garantir que as medidas urgentes e a médio prazo sejam efetivadas. As crianças e adolescentes têm direito a um ambiente escolar seguro e tranquilo”, diz o promotor de justiça Jonas Mehl, titular da 8ª Promotoria de Justiça de Sobral.







