Primeira fase de obras começou em 2020

A primeira fase da requalificação do Parque Ecológico do Passaré foi iniciada em 2020, com foco nas estruturas dos arredores: calçadão, caramanchões, estacionamento, areninha, trilhas e equipamentos de lazer. Ao todo, nesta fase foram requalificados 12 mil m² e investidos R$ 9 milhões. O equipamento chegou a ser reaberto em abril de 2022.

O Parque voltou a ser fechado para a segunda fase de urbanização e requalificação em março de 2023, com o orçamento original de cerca de R$ 23 milhões.

As obras incluíam novos passeios, portões de acesso e um prédio administrativo com Escola Ambiental, vestiários e centro de convivência, além da construção de novos recintos para ampliar o número de animais.

Em 2024, a Prefeitura chegou a anunciar que as obras acabariam em junho. Em julho, no entanto, foi informado que os recintos antigos dos animais residentes precisavam passar por reformas também. O prazo da obra foi ampliado.

Em novembro, o ex-prefeito José Sarto divulgou nas redes sociais uma nova data para a reabertura: dezembro de 2024. Apesar disso, o Parque continuou fechado. (Colaborou Alexia Vieira)