Ginásio Paulo Sarasate: evento de 54 anos celebra esporte e lazer para idosos

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Programação especial em alusão ao Setembro Prata e aos 54 anos do Ginásio Paulo Sarasate. A iniciativa contou com aulão de ritmos e as palestras Setembro Prata e Envelhecimento Ativo e Saudável, reforçando a promoção da qualidade de vida da pessoa idosa

Palco de eventos esportivos, culturais e históricos, o Ginásio Paulo Sarasate completou 54 anos desde sua inauguração, em 24 de setembro de 1971. Em alusão à data, a Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza (Secel) promoveu, ontem, 29, uma programação especial com aulão de ritmos e palestras.

A construção do ginásio iniciou ainda em 1963, na gestão do então prefeito Murilo Borges (1963 - 1967), tendo sido inaugurado oito anos depois, durante a gestão do prefeito Vicente Fialho (1971 - 1975). O equipamento foi batizado em homenagem ao ex-governador do Ceará, Paulo Sarasate Ferreira Lopes (1955 - 1958).

O ginásio recebeu a primeira passagem do cantor Raul Seixas na capital cearense, em 1977, e a última, em 1989. A derradeira apresentação “terminou com uma verdadeira guerra de latas de cerveja, confusões e até gás lacrimogêneo”, como noticiou O POVO, à época.

“A memória que eu tenho é dos muitos shows”, relembra o autônomo Antônio Luciano Ferreira, ao celebrar a resistência do equipamento multifuncional ao longo dos anos. Ele conta que, na década de 1980, trabalhava na loja Real Sucos, próximo ao ginásio, e costumava frequentar o local para passear e assistir a jogos.

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Antônio Luciano, 63, autônomo, compartilha lembranças que tiveram como palco o ginásio

“A lembrança maior que eu tenho, eu trabalhava ainda na Beira Mar, e foi do último show do Ultraje a Rigor, em que eu fiz sanduíche diretamente para eles. Eles estavam todos aqui e saíram para merendar lá. É uma memória boa”, relembra saudosista.

Natural de Campina Grande, na Paraíba (PB), Francisca Dias Lopes, 64, chegou à Fortaleza em 1981. A ideia inicial era ficar apenas duas semanas na cidade.

“Esses 15 dias me renderam até hoje. Arranjei um namorado, noivei, casei e fiquei vários anos morando na Água Fria (atual bairro Edson Queiroz), depois vim para o (bairro) Bom Jardim, onde moro até hoje”, compartilha aos risos.

À época, a efervescência cultural de Fortaleza, que tinha o Ginásio Paulo Sarasate como um de seus grandes palcos, contribuiu para a paixão pela Capital.

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Francisca Dias Lopes, 64, também compartilha memórias no ginásio

“Eu cheguei aqui em 1981. No ano de 1982, eu vi um baile de Carnaval. Eu tinha 18 anos e foi o melhor Carnaval da minha vida. Era um baile público que o prefeito fazia aqui. Em 1983, eu vi um show da banda Blitz aqui, também maravilhoso”, relembra.

Entre os mais jovens, a memória também segue viva. Aos 47 anos, o profissional de Educação Física e doutor em Fisiologia, Welton Godinho, foi um dos palestrantes convidados para conversar com o público sobre Envelhecimento Saudável e Ativo.

Ele recorda as várias partidas de futsal disputadas no equipamento. “Aqui é histórico. Eu mesmo joguei várias partidas de futsal aqui. Eu estava subindo e tendo aquela nostalgia”, pontua.

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Welton Godinho, 47, foi um dos palestrantes convidados para conversar com o público sobre Envelhecimento Saudável e Ativo

Para Godinho, a existência e o fortalecimento de equipamentos como o Ginásio Paulo Sarasate contribuem para a melhoria de outras demandas sociais urbanas. “Quanto mais espaços como esse, a gente reduz criminalidade, a gente deixa a cidade mais bonita”, defende.

Titular da Secel, Anderson Pinheiro destaca que o ginásio é um espaço que vai além do esporte. “Já sediamos vários espetáculos como shows, eventos religiosos, e de todas as naturezas; como também o esporte, que é a casa do Paulo Sarasate”.

O secretário destacou ainda que, a partir do dia 4 de outubro, o equipamento vai receber a Taça Brasil sub-18. “Vamos estar com 15 estados jogando futsal na nossa casa e daí para lá muita novidade vai vir para o esporte fortalezense”, declarou.

Setembro Prata promove o combate à violência contra a pessoa idosa

A programação de ontem faz alusão à campanha do Setembro Prata. A iniciativa reforça a promoção da qualidade de vida, o combate à violência e a importância do respeito à integridade da pessoa idosa.

Coordenadora jurídica da Secel, Edna Santos destaca que o Setembro Prata atende à Lei nº 11.135/2021 do município de Fortaleza, que institui a Política Municipal de Incentivo à Prática de Esportes para Idosos.

“É uma lei que tem que criar políticas públicas de esporte e lazer para idosos; jogos lúdicos, esportes, palestras. Então, a gente resolveu agregar e hoje estamos, em conjunto com os 54 anos do Ginásio Paulo Sarasate, lançando o Setembro Prata, que é para divulgar”, ressalta.

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Programação especial em alusão ao Setembro Prata e aos 54 anos do Ginásio Paulo Sarasate teve aulão de ritmos

O combate à violência contra a pessoa idosa é uma dos principais objetivos da iniciativa. “Sabemos que o idoso é, digamos assim, marginalizado. É deixado de lado. Por quê? A ideia que se tem do idoso é de que já passou o tempo e que não se pode contar com ele mais para nada. Pelo contrário, o idoso é muito ativo, pode fazer tudo, tem uma inteligência rara e tem a experiência dos anos”, completa.

Em 2005, durante uma avaliação cardiovascular, o médico recomendou à Antônio Luciano que praticasse esportes. Hoje, aos 63 anos, Ferreira vivencia o ginásio no bailar da atividade física. Há cinco anos, o autônomo é um dos mais de mil participantes do projeto Viver +, da Prefeitura de Fortaleza.

A iniciativa promove atividades esportivas para pessoas idosas, contribuindo para tornar mais eficaz, eficiente e efetiva a execução da política pública do esporte e lazer voltada ao atendimento da pessoa idosa, nos moldes do Estatuto do Idoso.

“É importante que a saúde esteja acima de tudo, principalmente na terceira idade. Agora eu, como 63, eu estou bem demais depois do projeto (...) Se tem uma coisa boa para os mais jovens, é tratar os idosos muito bem. Queria dizer para as pessoas que cuidam dos idosos que não abandonem lá no final. Às vezes abandonam doentes, escondem dos outros. O idoso tem que ser tratado bem, principalmente o pai e a mãe”, declara Antônio Luciano.

Coordenador do projeto Viver +, Flávio Forma destaca que a ação trabalha com os idosos a importância do envelhecimento ativo e saudável, seguindo as diretrizes do Estatuto da Pessoa Idosa. Para participar do projeto, basta acessar o site da Secretaria de Esporte e Lazer e se inscrever. A inscrição é gratuita.

“O esporte hoje agrega diversos fatores, a saúde física, a saúde mental, então é de suma importância a prática de atividade física. No público específico que eu trabalho, a pessoa idosa, que cada vez está com um número maior, é de suma importância agregar socialização, atividades física, saúde, bem-estar”, afirma.

