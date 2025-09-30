Linhas de ônibus suspensas em Fortaleza voltam a circular hoje

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 29.09.2025: 25 linhas de ônibus são suspensas em Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Após dois dias de suspensão, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus) voltou atrás e vai retomar operação que havia sido reduzida na segunda-feira, 29. De acordo com órgão, as 25 linhas que foram suspensas vão voltar a circular normalmente hoje, 1°.

Os coletivos que haviam sido reduzidos em 29 trajetos também voltam ao quantitativo normal. Em nota encaminhada ao O POVO, órgão destaca que "a decisão é fruto de um esforço adicional envidado pelas empresas de transporte para que o diálogo seja retomado, mesmo diante das dificuldades financeiras que impactam o setor, especialmente no cumprimento dos compromissos salariais com colaboradores".

Entidade reforçou ainda em documento a "urgência em ampliar o diálogo sobre o transporte coletivo, de forma a construir soluções conjuntas que garantam a continuidade e a qualidade da mobilidade urbana".

Sindiônibus também destacou que a decisão de reduzir linhas foi adotada em caráter emergencial, integrando "um conjunto de ações voltadas a viabilizar a manutenção do serviço em meio ao atual cenário de desequilíbrio financeiro", completando que "o estudo que embasou a decisão considerou fatores como dimensionamento da frota, análise de rotas e demanda de passageiros".

Momentos antes do anúncio do sindicato, o prefeito Evandro Leitão (PT) falou sobre o retorno da operação durante a entrega da reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Serviluz.

"Estávamos em tratativa, fomos pegos de surpresa tanto quanto a população. E estamos anunciando que todos esses trechos que foram retirados estarão retornando amanhã”, afirmou. Assim como o sindicato, ele não explicou que tratativas foram realizadas para que se desse uma trégua ao imbróglio.

Pela manhã, o mandatário havia cumprido agenda no Conjunto Ceará para a entrega de um Posto de Saúde, onde falou que estudava incrementar o transporte complementar, composto de vans e topics, para suprir a demanda deixada pelas linhas de ônibus suspensas e mitigar prejuízos provocados.

“(Trabalhamos) para suprir essa ação desrespeitosa, de uma outra forma, com transporte complementar, para que a população não fique desassistida. Peço desculpas à população", disse em coletiva.

Outra medida mitigadora tomada durante suspensão foi o retorno das linhas 106 – Floresta/Centro e 020 – Campus do Pici. Em razão da exclusividade com a qual operam, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que elas seriam retomadas em horário reduzidos, com frota e itinerário feitos por veículos da Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Passageiros do Estado (Cooptraps).

Prefeitura também tentou aumentar a pressão sobre o sindicato, buscando meios jurídicos. Ainda ontem o Município apresentou uma notificação extrajudicial contra o Sindiônibus por “infração contratual grave”. Conforme apuração do jornalista Carlos Mazza, na intimação, a Procuradoria Geral do Município (PGM) dava até 24 horas para a retomada das linhas. Também dentro desse prazo o sindicato deveria apresentar um "plano de operação com as medidas adotadas para garantir a continuidade plena do serviço".

O corte das linhas marca um momento de tensão da negociação entre Prefeitura e Sindicato pelo reajuste do subsídio mensal, que já perdura há meses. Grande impasse até aqui tem sido como mitigar o déficit das empresas, com alternativas entre o incremento do subsídio municipal ou das passagens.

Com informações de Alexia Vieira e Carlos Mazza

Suspensão das linhas de ônibus deixou pelo menos 167 paradas inativas em Fortaleza

Os dias em que serviço esteve reduzido trouxeram prejuízos para quem vive em Fortaleza. Conforme levantamento exclusivo realizado pelo O POVO, pelo menos 167 paradas de ônibus ficaram inativas em Fortaleza após a suspensão de 25 linhas de transporte coletivo. Desse total, seis estruturas do porte eram exclusivamente compartilhadas no itinerário de mais de uma das linhas que foram extintas.

Os bairros que mais ficaram com paradas "órfãs" foram: Joaquim Távora (19), Mucuripe (16), Fátima (11), Passaré (11), Dionísio Torres (10), Bom Futuro (9), Engenheiro Luciano Cavalcante (8) e Pici (8).

Essas estruturas perderem o uso a partir do momento em que os ônibus que passavam por elas deixaram de circular, o que trouxe consequências para passageiros e comerciantes. Na rua Rufino de Alencar, no Centro, por exemplo, o vendedor de frutas Arleane Nascimento, 45, viu o fluxo de clientes diminuir.

Há mais de 10 anos, o comerciante estaciona seu carrinho no entorno do Paço Municipal e da Catedral Metropolitana de Fortaleza, antes de seguir para as feiras da região. A localização era estratégica: em frente à parada de ônibus. Dali desembarcava a maior parte de sua clientela, passageiros das linhas 14 (Aguanambi / Rodoviária II / Centro) e 903 (Papicu / Varjota / Centro), ambas suspensas.

“Aqui a gente fazia umas vendas, porque ficava um povo ali (na parada). Depois dessa coisa dos ônibus, eu percebi que diminuiu. As pessoas que paravam aqui e vinham para as feiras daqui diminuíram muito. Depois dessas linhas cortadas eu não vi mais ninguém. Eu acho que prejudicou muito mesmo”, lamenta.

Próximo dali, na rua Vinte e Cinco de Março, é possível encontrar outra parada abandonada. O ponto, localizado em frente ao prédio da Secretaria Municipal de Relações Comunitárias, fica em frente à bodega comandada por Dimas Antônio Nascimento, de 68 anos.

Morador da região há mais de 40 anos, o bodegueiro conta que uma única linha circulava pelo local: a 14 (Aguanambi / Rodoviária II / Centro). A exclusividade do coletivo na região fez com que o vendedor chegasse a conhecer as duas motoristas responsáveis por fazer a rota.

“Quando passa, é só uma ou duas vezes por dia. Eu abro aqui às 6 horas da manhã e fecho às 15 horas. Quando o pessoal está ali (na parada), eu digo ‘sente aqui, almoce, e espere o ônibus passar’. Quando passa, porque passava quando eles queriam, a hora em que eles queriam. Então, não faz diferença nenhuma, só faz prejudicar as pessoas”, desabafa.

Na rua Francisco Lorda, no bairro Vila União, a suspensão da linha 513 (Parangaba / Uece / Luciano Carneiro) atrasou os planos da aposentada Francisca Passos, 79. Ela aguardou por uma hora a passagem do ônibus, sem sucesso. Foi quando resolveu mudar de parada e de ônibus, indo para o ponto localizado próximo ao Hospital Albert Sabin. “Pela manhã eu peguei foi o 44 (Parangaba / Montese / Papicu), que desce lá na (avenida) Borges de Melo. Aí eu vim andando para cá. Mas eu não consegui nada", lastima.

Gabriele Félix, Levi Lima

25 linhas que tiveram operação suprimida

14 Aguanambi/Rodoviária II/Centro

20 Campus do Pici

22 Jardim das Oliveiras/Centro

81 Cj Ceará/Antônio Bezerra II

91 Expresso/Antônio Bezerra/Parangaba

97 Antônio Bezerra/Siqueira

106 Floresta/Centro

200 Antônio Bezerra/BRT/Centro

217 Estação/Pio Saraiva II/Antônio Bezerra

302 Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro

307 Parangaba/Itaóca/Jardim América/Centro

352 Solar das Águas/Green Park/Parangaba

374 Aracapé/Centro

400 Osório de Paiva/Siqueira

404 Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro

501 Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro

513 Parangaba/UECE/Luciano Carneiro

614 Curió/Terminal Washington Soares/Messejana

633 Passaré/Centro

653 Santa Fé/Messejana

668 Parque Betânia/Messejana

701 Parque Americano/Centro

835 Papicu/Câmara Municipal/Defensoria

903 Papicu/Varjota/Centro

1310 Siqueira/Hospital Universitário Do Ceará