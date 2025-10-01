21 pessoas do núcleo de distribuição de drogas do CV são presas no Ceará e São Paulo

Foto: Divulgação/PC-CE ￼MAIS de 20 pessoas foram presas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE)

Vinte e uma pessoas suspeitas de integrar o núcleo de distribuição de drogas da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presas na manhã de ontem, 30, no Ceará e no estado de São Paulo.

Além deles, um adolescente de 17 anos foi apreendido. As capturas aconteceram na operação “Nexus”, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Conforme as investigações, os suspeitos eram responsáveis por buscar os entorpecentes em fornecedores, que determinavam pontos para retiradas da droga separadas em “peças”, sejam elas de maconha ou cocaína.

Também foi identificado a comercialização de “Skunk”, maconha com efeitos mais potentes.

Em seguida, a droga era levada para pontos de venda para serem tratadas e separadas, onde os usuários já recebiam a droga para consumo. A maioria dos pontos era em residências em Fortaleza, principalmente nos bairros Jardim Guanabara, Floresta e Jardim Iracema.

O delegado Paulo Renato, titular da Delegacia de Narcóticos (Denarc), da PC-CE, explicou que a investigação focou no sistema de distribuição de drogas realizada na região.

“Quando nós entendemos como funcionava, verificamos que essas pessoas faziam parte sobretudo da distribuição de drogas ali naquela região”, disse.

Ainda segundo o delegado, as investigações apontam que o núcleo de distribuição tinha comunicação com chefes cearenses da facção que estão escondidos e residindo em comunidades no Rio de Janeiro. O POVO mostrou que, pelo menos 200 membros do CV, estão na região carioca.

Ao todo, foram capturados nove mulheres e 14 homens, dos quais três estavam no sistema prisional, na operação. Além dos bairros alvos da operação, as prisões em Fortaleza também aconteceram nos bairros Parangaba, no João XXIII e no Zé Walter. No interior, foram registradas prisões em Martinópole e em Caucaia, na RMF, e uma na cidade de São Paulo.

Os suspeitos de integrar o núcleo da organização foram autuados por associação para o tráfico, tráfico de drogas e participação em organização criminosa, incluindo o comércio ilegal de armas de fogo. As ações foram coordenadas pela Delegacia de Narcóticos (Denarc) do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Suspeita é presa com 8 quilos de drogas em ônibus intermunicipal

Durante a operação, uma mulher de 20 anos foi presa com oito quilos de maconha dentro de um ônibus intermunicipal em um trecho na cidade de Caucaia. A suspeita estava levando os entorpecentes para o município de Tauá, a 343 quilômetros de Fortaleza.

A investigação revelou que a suspeita transportava a droga para a distribuição na região. A ação teve o apoio do cão policial Shyriu. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. O delegado Paulo Renato detalha que a escolha de uma mulher para transportar a droga é uma das formas que o grupo usa para despistar as abordagens.

“Ao que tudo indica, ela seria apenas uma forma da droga sair daqui de Fortaleza para chegar até o interior. A utilização de mulheres, inclusive mulheres grávidas, mulheres com criança, que os traficantes acreditam ser a melhor maneira de transportar a droga”, comenta.

Durante as diligências, dois veículos, sendo um modelo Corolla e um Compass, avaliados em R$ 300 mil foram apreendidos na casa de um dos suspeitos que tiveram mandados de prisão cumpridos. Além dos carros, foram apreendidos celulares que vão passar por perícia para auxiliar na investigação.