Posto Maciel de Brito, no Conjunto Ceará, é entregue após 2 anos em obras

O Posto de Saúde Maciel de Brito, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, foi reinaugurado na manhã de ontem, 30, após passar por obras de requalificação. A Unidade de Atenção Primária à Saúde deve atender a mais de 18 mil pessoas do bairro e do entorno.

O equipamento estava em obras desde setembro de 2023, mas os trabalhos foram paralisados em outubro de 2024, e foram retomadas em abril deste ano. Durante a reforma, os atendimentos foram realizados por meio de uma unidade móvel.

As intervenções realizadas incluem a instalação de nova coberta, pintura completa do espaço, troca de grades e adequação para acessibilidade, incluindo piso tátil. Também foram feitas revisões nas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Ao todo, foram investidos mais de R$ 4 milhões na obra.

Conforme a prefeitura, entre os serviços disponíveis, estão consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, exames laboratoriais e a entrega de medicamentos. A unidade também realiza procedimentos de vacinação, testes rápidos (HIV, sífilis, hepatites, gravidez e Covid-19), além da verificação de pressão arterial e glicemia, e curativos.

A secretária de Saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, ressaltou as especificidades da unidade. “Esse posto tem um modelo bem diferente dos demais. É amplo, conta também com o Centro de Zoonoses e reúne três tipos de farmácia, o que amplia a assistência”, explicou.

O posto conta com 12 consultórios médicos e de enfermagem, três equipes de saúde bucal, quatro equipes da Estratégia Saúde da Família — com previsão de ampliação para cinco — além de 74 profissionais atuando no local.

Maria do Socorro Cardoso, 67, é moradora do bairro e uma das pacientes assistidas pelo posto. Pré-diabética e hipertensa, a idosa espera que o novo equipamento melhore as condições de atendimento para todos os usuários.

“Onde a gente estava antes [posto móvel] não tinha muito espaço. Ficávamos no sol quente, mas agora, chegando aqui, já seremos atendidos direto na sala. Acredito que vai ser melhor”, diz a moradora.

O prefeito Evandro Leitão afirmou que a entrega faz parte de um plano maior de reestruturação da saúde municipal. “É uma mudança, sim. Nosso compromisso é recuperar toda a rede: estrutura física, quadro de profissionais, medicamentos”, declarou.

Durante o evento, também destacou que a meta da gestão é ampliar o horário de funcionamento dos postos, que hoje é até 19 horas, para 21 horas, e anunciou novas entregas para a região.

“Daqui a três meses devemos entregar o posto Pontes Neto, também no Conjunto Ceará. No início do próximo ano, entregaremos o Hospital Nossa Senhora da Conceição Viana”, disse.

Evandro declarou a implantação de um Espaço Girassol no bairro, voltado ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista e síndrome de Down.

Novo Centro de Zoonozes

Além da entrega do posto, também foi reinaugurada a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ). O centro, anexo à unidade, passou por revitalização e contará com atendimento de médico-veterinário, além da oferta da vacina antirrábica. O equipamento funciona das 8 às 17 horas.

