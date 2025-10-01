Prefeitura entrega Cras requalificado no Serviluz e anuncia expansão da rede

Foto: Raimundo Wilto O Cras do Serviluz, é o primeiro dos 22 equipamentos em reforma a ser concluído e deve atender cerca de 5 mil famílias da região

A partir de agora, a Prefeitura de Fortaleza entregará ao menos um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) por semana até o fim deste ano. O anúncio foi feito pelo prefeito Evandro Leitão (PT) e pela vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSB) durante a inauguração da requalificação do Cras do Serviluz, na tarde de ontem, 30.

A ação faz parte do programa de requalificação iniciado em agosto pela Prefeitura. O Cras do Serviluz, primeiro dos 22 equipamentos em reforma a ser concluído, atenderá cerca de cinco mil famílias da região.

Antes da reforma, o equipamento estava embargado desde fevereiro devido às condições precárias da estrutura, o que obrigava os atendimentos a serem realizados em uma sala cedida no Centro Comunitário Luiza Távora.

Requalificação e melhorias no atendimento

De acordo com a coordenadora do equipamento, a assistente social Raquel Campos, a entrega representa um marco para a equipe e, principalmente, para a comunidade.

“É um grande presente, não só para a equipe, mas para toda a comunidade. Desde fevereiro estávamos em um espaço reduzido, sem poder oferecer todos os serviços à comunidade”, destacou.

A reforma incluiu substituição de telhado, forro, pintura, melhorias no sistema de saneamento e novos equipamentos, como fogão, geladeira, freezer e ventiladores.

Impacto para a comunidade

Para os moradores do Serviluz, a reabertura do equipamento também é motivo de alegria. Segundo a artesã Aila Maria, 56, lembrou as dificuldades do deslocamento enquanto o equipamento esteve fechado.

“Antes tínhamos que ir lá no Luiza Távora, muito distante para quem precisava ir a pé. Aqui sempre tivemos atividades de dança, teatro, artesanato, tanto para jovens quanto para idosos. Durante a reforma ficamos sem esse acesso, mas agora finalmente voltamos a ter esse espaço tão importante”, disse.

A costureira Regina Cláudia, 57, destacou que, além do acesso a programas sociais, a população demanda também serviços de saúde.

“O Cras está ótimo, mas nossa comunidade também precisa muito de reforço no posto de saúde. Há pessoas aguardando cirurgias há meses. Meu marido mesmo espera há seis meses por uma cirurgia de hérnia e próstata.”

Ampliação da rede

Durante o evento, o prefeito Evandro Leitão ressaltou que a entrega do Cras do Serviluz é simbólica por marcar o início da reestruturação da rede de assistência social da Capital. Segundo o gestor, há mais de 20 anos não se fazia uma intervenção nos equipamentos de assistência social da cidade.

"Até o fim do ano, vamos entregar todos os Cras totalmente recuperados e ampliar a rede com mais quatro unidades. Também vamos realizar concurso público em 2026 para fortalecer o quadro de profissionais da assistência”, afirmou.

O novo pacote de medidas anunciado em agosto previa inicialmente a construção de dois novos Cras, nos bairros Vila Velha e Pedras. No entanto, durante o evento, Evandro e Gabriella informaram que mais dois equipamentos serão construídos, totalizando quatro. Segundo a vice-prefeita, os locais para receber as novas unidades ainda estão sendo avaliados.